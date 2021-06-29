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بنك الجزيرة ينتهي من إصدار صكوك بـ500 مليون دولار

بنك الجزيرة السعودي
فرع تابع لبنك الجزيرة
بنوك السعودية

بنك الجزيرة ينتهي من إصدار صكوك بـ500 مليون دولار

عائد الصك يبلغ 3.950% ومدة استحقاق الصك مستمرة بدون تاريخ استحقاق

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دبي - العربية.نت

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أعلن بنك الجزيرة، اليوم الثلاثاء، عن انتهاء طرح إصدار صكوك رأس المال من الشريحة الأولى "Tier 1" مقومة بالدولار الأميركي، بقيمة 500 مليون دولار.

وقال بنك الجزيرة، في بيان على "تداول السعودية"، إن العدد الإجمالي للصكوك 2500 صك، بقيمة اسمية للصك 200 ألف دولار.

وأضاف أن عائد الصك يبلغ 3.950%، ومدة استحقاق الصك مستمرة بدون تاريخ استحقاق مع حقوق استرداد وفقاً لشروط وأحكام الصكوك.

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وقام البنك بتعيين شركة الإنماء للاستثمار، والجزيرة كابيتال، وجي بي مورغان سيكيوريتيز بي إل سي، كمديرين رئيسيين مشتركين ومديرين لسجلات الاكتتاب للطرح.

وبدأ الطرح في 24 يونيو إلى 29 يونيو 2021.

كان بنك الجزيرة قد أعلن عن عزم شركة بنك الجزيرة لصكوك الشريحة الأولى المحدودة، وهي شركة معفاة تأسست في جزر كايمان ذات مسؤولية محدودة، على إصدار صكوك رأس المال من الشريحة الأولى بمبلغ إجمالي لا يتجاوز 500 مليون دولار.

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