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جي.بي مورغان يؤسس كيانا قانونيا جديدا في مركز أبوظبي المالي

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جي.بي مورغان يؤسس كيانا قانونيا جديدا في مركز أبوظبي المالي

البنك حاضر في الإمارات منذ عشرة أعوام

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دبي - العربية.نت

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أعلن بنك جي.بي مورغان، اليوم الثلاثاء، عن تأسيس كيان قانوني جديد في مركز أبوظبي المالي العالمي.

وذكر البنك الأميركي في بيان، أن هذا سيتيح له تقديم مجموعة أكبر من منتجات وخدمات جيه.بي مورغان للعملاء في أبوظبي.

والبنك حاضر في الإمارات منذ عشرة أعوام من خلال مكتب تمثيل لكنه أسس كيانا قانونيا جديدا تحت اسم جيه.بي مورغان الشرق الأوسط بترخيص من سلطة تنظيم الخدمات المالية لدى سوق أبوظبي العالمي.

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