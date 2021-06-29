جي.بي مورغان يؤسس كيانا قانونيا جديدا في مركز أبوظبي المالي

أعلن بنك جي.بي مورغان، اليوم الثلاثاء، عن تأسيس كيان قانوني جديد في مركز أبوظبي المالي العالمي.

وذكر البنك الأميركي في بيان، أن هذا سيتيح له تقديم مجموعة أكبر من منتجات وخدمات جيه.بي مورغان للعملاء في أبوظبي.

مادة اعلانية

والبنك حاضر في الإمارات منذ عشرة أعوام من خلال مكتب تمثيل لكنه أسس كيانا قانونيا جديدا تحت اسم جيه.بي مورغان الشرق الأوسط بترخيص من سلطة تنظيم الخدمات المالية لدى سوق أبوظبي العالمي.