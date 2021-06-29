زميلة لـ" سبيماكو" تتخذ إجراءات قانونية ضد شبهات تزوير عقود

أعلنت الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية "سبيماكو"، أن شركة زميلة لها داخل المملكة بدأت اتخاذ إجراءات قانونية لحفظ حقوقهم بعد وجود شبهة تزوير بعض عقود العملاء، فيما قامت شركة تابعة خارج المملكة بإجراءات مشابهة بعد خروقات الإدارة التنفيذية.

وأضافت الشركة في بيان للسوق السعودية "تداول"، اليوم الثلاثاء، أن الشركة الزميلة رفعت عدة دعاوى قانونية ضد المشتبه بهم لدى المحاكم المختصة.

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وحسب البيان، سيتم الإعلان لاحقاً عن أي تطورات جوهرية في حينه.

وكانت "سبيماكو" قد بدأت في فبراير 2019 تحقيقا في إحدى الشركات الزميلة المستثمر بها داخل المملكة، وإطلاع مجلس الإدارة حينها على التقرير المقدم من الشركة الزميلة عن القيام بإجراء التحقيق المالي والقانوني لوجود شبهة التزوير.

وفي بيان منفصل، أشارت "سبيماكو" إلى آخر تطورات أعمال التحقيق في إحدى الشركات التابعة خارج المملكة بشأن وجود شبهة خروقات تتعلق بأعمال الإدارة التنفيذية السابقة في الشركة التابعة.

وتابعت الشركة: "بدأت الشركة التابعة في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان الحفاظ على حقوق المساهمين، حيث تم رفع عدة دعاوى قانونية من قبل الشركة التابعة ضد المشتبه بهم لدى المحاكم المختصة".

وكانت "سبيماكو" أعلنت في نوفمبر 2020 عن استلامها التقرير النهائي الصادر عن المكتب الاستشاري الدولي المعين بشأن وجود خروقات تتعلق في أعمال الإدارة التنفيذية السابقة في الشركة التابعة.

وقالت "سبيماكو" حينها، إن المخصصات المالية والتسويات التي قامت بالتحوط لها ضمن القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019، ستكون كافية لمواجهة أي التزامات مالية جوهرية قد تترتب على الشركة بسبب الخروقات الموضحة في تقرير المكتب الاستشاري الدولي.