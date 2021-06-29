يونيتد إيرلاين تطلب شراء 270 طائرة من بوينغ وإيرباص

أعلنت شركة الطيران الأميركية يونيتد إيرلاين عن طلبية ضخمة لشراء 200 طائرة من بوينغ و70 من إيرباص في أكبر صفقة من نوعها للشركة وأكبر صفقة في عقد لشركة طيران أميركية.

وستبلغ قيمة الطلبية 35.4 مليون يورو بحسب لائحة أسعار تلك الطائرات، علما بأن شركات الطيران كثيرا ما تدفع في نهاية التفاوض أقل بكثير من السعر الرسمي.

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وأعلنت الشركة عن توظيف 25 ألف موظف لتشغيل الطائرات الجديدة. يشار إلى أن الشركة لديها حاليا نحو 800 طائرة.