"الأهلي المصري" يتصدر قائمة "The banker" في مصر

احتل البنك الأهلي المصري المرتبة رقم 215 بين أفضل 1000 بنك على مستوى العالم متقدما بذلك 22 مركزاً عن ترتيب البنك المحقق العام الماضي استنادا إلى رأسمال البنك وإجمالي أصوله، ومحققا أيضا المركز الأول على مستوى كافة البنوك المصرية، إضافة إلى تحقيق البنك المركز الرابع بين البنوك على مستوى قارة إفريقيا بأكملها.

يأتي البنك الأهلي المصري بتلك النتائج على قمة البنوك المصرية، وذلك استنادا إلى عدد من المعايير ومؤشرات القياس المتخصصة في أعمال البنوك، ومن أهمها قوة المركز المالي وإجمالي الأرباح السنوية والقاعدة الرأسمالية وثبات الأصول، وغيرها من المعايير التي تعكس مدى قوة وثبات البنك، وهي المعايير التي أهلت البنك إلى إحتلال تلك المكانة المتقدمة.

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وكان البنك الأهلي قد حقق صافي أرباح في 30 يونيو 2020 وصلت إلى 13 مليار جنيه بعد الضرائب، وهو الأعلى على مستوى القطاع المصرفي المصري.

كما كشفت مؤشرات أداء البنك عن ارتفاع المركز المالي ليصل إلى 2.5 تريليون جنيه، إضافة إلى تخطي محفظته للتجزئة المصرفية حاجز الـ 133 مليار جنيه، كما جاوزت محفظة الودائع 2 تريليون جنيه وحصيلة لهذا الأداء بلغت حقوق الملكية بالبنك إلى نحو 127.3 مليار جنيه.

وتمكن البنك من تحقيق طفرة كبيرة في كافة مجالات العمل المصرفي، وبشكل خاص الخدمات المصرفية الرقمية خلال تفشي فيروس كورونا، بما يؤكد قوة البنية التكنولوجية والإستراتيجية الرقمية للبنك الأهلي المصري، الذي يخدم أكثر من 16 مليون عميل من أهل مصر.