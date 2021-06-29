"التطويرية الغذائية" تتحول للربحية في الربع الأول

أظهرت القوائم المالية لشركة الأعمال التطويرية الغذائية، تحول نتائج الأعمال للربحية خلال الربع الأول من عام 2021 بقيمة 183.5 ألف ريال، من خسائر قدرت بنحو 3.9 مليون ريال في الربع المماثل من 2020.

وكانت الشركة قد حققت صافي خسائر نحو 2.7 مليون ريال في الربع الأخير من 2020.

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وقالت الشركة في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الثلاثاء، إن تسجيل صافي الربح للربع الأول يعود إلى التخارج من الأنشطة غير المربحة والتركيز على الأنشطة التي تحقق عائد إضافةً إلى تقليل المصاريف والسيطرة على التكاليف التشغيلية.

وانخفضت مبيعات الشركة بنسبة 24.56% إلى 19.8 مليون ريال، مقارنة بنحو 26.26 مليون ريال في الربع الأول من2020.