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"تداول السعودية" تعلن رفع تعليق سهم "صادرات"

الشركة السعودية للصادرات الصناعية
شعار الشركة السعودية للصادرات الصناعية
سوق السعودية

"تداول السعودية" تعلن رفع تعليق سهم "صادرات"

بعد إعلانها عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 31 مارس 2021

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أعلنت مجموعة تداول السعودية عن رفع تعليق تداول سهم الشركة السعودية للصادرات الصناعية "صادرات".

وقالت "تداول السعودية" في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إنه بالإشارة إلى إعلان "صادرات" عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 31 مارس 2021، واستناداً إلى صلاحيات السوق المنصوص عليها في قواعد الإدراج، فإنها ترفع تعليق تداول سهم شركة "صادرات" ابتداءً من يوم الأربعاء 30 يونيو 2021.

وعقب إعلان الشركة السعودية للصادرات الصناعية "صادرات"، في 29 أبريل 2021، أن المراجع الخارجي للشركة امتنع عن إبداء رأيه بالنتائج المالية السنوية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، وأن لجنة المراجعة واجهت صعوبة في إنهاء ملاحظات المراجع الخارجي للشركة، وكذلك رصد تجاوزات إدارية ومالية للإدارة التنفيذية السابقة، أعلنت مجموعة "تداول السعودية" عن تعليق تداول سهم "صادرات".

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وتكبدت "صادرات"، خسائر في الربع الأول من العام الجاري، بلغت 2.64 مليون ريال، مقابل أرباح في الفترة المماثلة من العام الماضي بـ0.22 مليون ريال.

ومقارنة مع الربع الماضي، تراجعت خسائر "صادرات" بنحو 53% من 5.6 مليون ريال.

وفي بيان نشر اليوم على موقع السوق السعودية "تداول"، عزت الشركة تحقيق صافي الخسارة خلال الربع الحالي إلى انخفاض مبيعاتها، على الرغم من ارتفاع هامش الربح مقارنة بالربع المماثل من العام السابق 2020. وكذلك أخذ مخصصات لبند الزكاة وبند البضاعة بطيئة الحركة، بالإضافة إلى عدم وجود إيرادات أخرى، وارتفاع المصروفات العمومية والإدارية.

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