"صادرات" تسجل خسائر بـ2.64 مليون ريال عن الربع الأول 2021

تكبدت الشركة السعودية للصادرات الصناعية (صادرات)، خسائر في الربع الأول من العام الجاري، بلغت 2.64 مليون ريال، مقابل أرباح في الفترة المماثلة من العام الماضي بـ0.22 مليون ريال.

ومقارنة مع الربع الماضي، تراجعت خسائر "صادرات" بنحو 53% من 5.6 مليون ريال.

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وفي بيان نشر اليوم على موقع السوق السعودية "تداول"، عزت الشركة تحقيق صافي الخسارة خلال الربع الحالي إلى انخفاض مبيعاتها، على الرغم من ارتفاع هامش الربح مقارنة بالربع المماثل من العام السابق 2020. وكذلك أخذ مخصصات لبند الزكاة وبند البضاعة بطيئة الحركة، بالإضافة إلى عدم وجود إيرادات أخرى، وارتفاع المصروفات العمومية والإدارية.

فيما يعود سبب انخفاض صافي الخسارة خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق، إلى زيادة مبيعات الشركة بنسبة 488%، على الرغم من عدم وجود إيرادات أخرى، بالإضافة إلى انخفاض المصروفات العمومية والإدارية.