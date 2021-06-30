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تعيين رئيس مجلس إدارة جديد لـ"جبل عمر للتطوير"

جبل عمر جديد
جبل عمر للتطوير
سوق السعودية

تعيين رئيس مجلس إدارة جديد لـ"جبل عمر للتطوير"

لمدة 3 سنوات

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الرياض- العربية.نت

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أعلنت شركة جبل عمر للتطوير، عن تعيين سعيد بن محمد الغامدي رئيساً لمجلس الإدارة وتعيين ثالب بن علي الشمراني نائباً له.

وأضافت "جبل عمر" في بيان للسوق السعودية "تداول"، اليوم الأبعاء، أن التعديلات يبدأ تطبيقها اعتباراً من تاريخ بدء دورة المجلس الجديدة في 30 يونيو 2021 ولمدة ثلاث سنوات.

يذكر أن شركة جبل عمر للتطوير قد أعلنت في ديسمبر العام الماضي، عن توقيع عقد بيع قطعة أرض في مشروعها الواقع بمدينة مكة المكرمة لصالح شركة استثمارية بقيمة 830 مليون ريال (221.3 مليون دولار)، بالإضافة إلى تحمل المشتري ضريبة التصرفات العقارية.

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واستهدفت جبل عمر للتطوير من الصفقة دعم خططها الاستراتيجية لإعادة الهيكلة، وسيتم استخدام متحصلات البيع في تمويل مشاريع الشركة وتسيير أعمالها وإعادة هيكلة القروض القائمة.

وأظهرت النتائج المالية الأولية لجبل عمر للتطوير، زيادة خسائرها بنسبة 45.17% في الربع الأول من عام 2021، إلى 345.3 مليون ريال، مقارنة بخسائر بنحو 237.86 مليون ريال في الربع المماثل من 2020.

وقالت "جبل عمر" إن سبب الارتفاع في صافي الخسارة للربع الأول من 2021، مقارنة بالربع المماثل لعام 2020 يعود إلى تراجع كبير في الإيرادات بسبب انخفاض معدل إشغال الفنادق والمراكز التجارية، بسبب الإجراءات الاحترازية المتخذة للحد من تفشي جائحة فيروس كورونا.

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