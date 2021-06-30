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خسائر "تهامة" السنوية ترتفع 192% إلى 85 مليون ريال

شركة تهامة للإعلان
شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة "تهامة"
سوق السعودية

خسائر "تهامة" السنوية ترتفع 192% إلى 85 مليون ريال

بسبب تأثر الإيرادات سلباً نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أظهرت النتائج المالية السنوية لشركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة "تهامة"، اليوم الأربعاء، ارتفاع صافي الخسائر بنسبة 191.75% في السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2021، لتسجل خسائر نحو 84.9 مليون ريال، مقارنة بخسائر نحو 29.1 مليون ريال في السنة المالية السابقة.

وقالت "تهامة" في بيان على "تداول السعودية"، إن ارتفاع الخسائر يعود بشكل رئيسي إلى انخفاض مجمل الربح بنحو 19.6 مليون ريال، بعد انخفاض مجمل ربح قطاع الإعلان بنحو 8 ملايين ريال، بسبب تأثر الإيرادات سلباً نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد، والانخفاض الكبير في الإنفاق الإعلاني من العملاء خلال السنة.

وأشارت الشركة إلى انخفاض الإيرادات بعد انتهاء عقد بعض المواقع الإعلانية، كما انخفض مجمل ربح قطاع الإنتاج بما يقارب 6.2 مليون ريال نتيجة تراجع الطلب جوهرياً على الإنتاج الإعلاني من العملاء، كما أن العام الماضي تضمن مجمل ربح فيلم مسامير، وانخفض مجمل ربح قطاع التجزئة بنحو 5.5 مليون ريال.

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وذكرت الشركة أن خسائرها المتراكمة بلغت 115.96 مليون ريال بنهاية السنة المالية، ما يعادل نسبة 66.3% من رأس المال البالغ نحو 175 مليون ريال.

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