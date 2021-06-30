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"الراجحي" يوزع أرباحاً نقدية عن النصف الأول بـ3.5 مليار ريال

مصرف الراجحي مناسبة
مصرف الراجحي
سوق السعودية

"الراجحي" يوزع أرباحاً نقدية عن النصف الأول بـ3.5 مليار ريال

بحصة للسهم من التوزيع عند 1.4 ريال

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دبي - العربية.نت

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قرر مجلس إدارة مصرف الراجحي أمس الثلاثاء، توزيع أرباح نقدية على مساهمي المصرف عن النصف الأول من العام 2021، بإجمالي 3,5 مليار ريال.

وبحسب بيان للمصرف على موقع سوق السعودية "تداول"، بلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 2,500,000,000 سهم، بحصة للسهم من التوزيع عند 1.4 ريال سعودي بعد خصم الزكاة، حيث بلغت نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 14%.

تاريخ الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم 26-11-1442هـ الموافق 6 -7-2021م، والمقيدين في سجل مساهمي المصرف لدى شركة مركز الإيداع للأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق. فيما تاريخ التوزيع 04_ 12_1442هـ الموافق 14-7-2021م.

وكانت النتائج المالية الأولية لمصرف الراجحي، أظهرت ارتفاع صافي أرباحه بعد الزكاة والضريبة، بنسبة 40.13% في الربع الأول من عام 2021، لتصل إلى 3.34 مليار ريال، مقارنة بنحو 2.38 مليار ريال في الربع المماثل من 2020.

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