"الكيميائية" ترفع رأس مال شركة تابعة لمعالجة الخسائر

أعلنت الشركة الكيميائية السعودية القابضة، عن زيادة رأس مال إحدى شركاتها التابعة "شركة آجا للصناعات الدوائية المحدودة" كمرحلة أولى لمعالجة الخسائر.

وأضافت "الكيميائية"، في بيان للسوق السعودية "تداول"، اليوم الأربعاء، أنها ستقوم بخفض رأس المال كمرحلة ثانية بغرض إطفاء الخسائر كمرحلة ثانية لاحقاً، وتماشياً مع الأنظمة ذات العلاقة.

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وأشارت "الكيميائية" إلى عملية إعادة هيكلة رأسمال "أجا للصناعات الدوائية المحدودة" المملوكة لها بنسبة 95% ملكية مباشرة و5% ملكية غير مباشرة من خلال "الشركة الكيميائية للاستثمار التجاري "إحدى الشركات التابعة الأخرى.

ولفتت إلى زيادة رأس مال "آجا للصناعات الدوائية" من 200 مليون ريال إلى 300 مليون ريال بزيادة 50%، وذلك لتقوية وتعزيز المركز المالي.

وحسب البيان، تم الوفاء بالزيادة في رأس المال بتحويل التمويل الذي قدمته "الكيميائية" للشركة التابعة حسب المادة 138/ب من نظام الشركات باستخدام الحسابات الجارية بين الشركتين.

وأشار إلى اعتماد الزيادة في رأس مال شركة أجا للصناعات الدوائية المحدودة من قبل مجلس بتاريخ 29 يونيو 2021.

وتابع البيان: "سيظهر الأثر المالي للزيادة في رأس المال محاسبياً خلال الربع الثاني من عام 2021".

وأكد البيان أنه لن يكون هناك أثر جوهري لتخفيض رأس المال على التزامات أو عمليات أداء الشركة المالي أو التشغيلي أو التنظيمي، بل يتوقع أن يكون له أثر إيجابي على حقوق الملكية ومؤشرات الأداء.