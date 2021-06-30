"المتقدمة للبتروكيماويات" تعلن توزيع أرباح بإجمالي 140.7 مليون ريال عن الربع الثاني

قام مجلس إدارة الشركة المتقدمة للبتروكيماويات، في اجتماعه المنعقد أمس الثلاثاء، بمراجعة الأداء المالي والتشغيلي للشركة، وإصدار قراره بالموافقة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الثاني من عام 2021.

وبحسب بيان الشركة على موقع السوق السعودية "تداول"، فإن إجمالي المبلغ الموزع بلغ 140.7 مليون ريال، على عدد أسهم مستحقة للأرباح عند 216,473,400، بحصة توزيع 0.65 ريال للسهم.

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وبلغت نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 6.5%.

بخصوص الأحقية، فسوف تكون بتاريخ 30 أغسطس 2021، للمساهمين المالكين للأسهم عند إغلاق السوق في اليوم التاسع عشر من شهر أغسطس 2021، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.