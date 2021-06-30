"سابتكو" تعلن موعد التشغيل الفعلي لمشروع الملك عبد العزيز للنقل العام 

أعلنت الشركة السعودية للنقل الجماعي "سابتكو"، أن بداية التشغيل الفعلي لشبكة مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام بالحافلات بمدينة الرياض سيكون في 1 سبتمبر 2021 بناء على إشعار الهيئة الملكية لمدينة الرياض.

وأضافت "سابتكو"، في بيان لتداول السعودية، اليوم الأربعاء، أنها استملت إشعارا بذلك من شركة المواصلات العامة والتي تمتلك فيها الشركة السعودية للنقل الجماعي نسبة 80% من رأسمالها.

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وأفادت الشركة بأنه يصعب تحديد التكاليف المرتبطة بالحدث حاليا حيث يتم التنسيق بين الأطراف ذات العلاقة نحو دراسة خطط العمل اللازمة والتي سيتم بموجبها تحديد تلك التكاليف والإعلان عنه في حينه.

ووافق مجلس الوزراء السعودي، في مارس الماضي، على تمديد عقد التزام الشركة السعودية للنقل الجماعي لمدة سنة تبدأ من تاريخ 1 رجب 1442هـ إلى تاريخ 30 جمادى الآخر 1443هـ.

كانت الحكومة السعودية بدأت في العام 1979 ترسيخ مفهوم النقل العام بالسعودية عبر تأسيس الشركة السعودية للنقل الجماعي "سابتكو" كشركة سعودية مساهمة وتعد الحكومة أكبر مساهمي الشركة لتكون بذلك الناقل البري الوطني الأول.

وجددت الحكومة السعودية منح "سابتكو" التزام نقل الركاب بالحافلات على شبكة الطرق العامة بالمملكة داخل المدن وفيما بينها عدة مرات تراوحت بين سنة و15 سنة.