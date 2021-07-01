أرامكو: زياد المرشد يتولى منصب النائب الأعلى للرئيس للمالية بالإنابة

أعلنت شركة أرامكو السعودية، عن تعيين زياد المرشد في منصب النائب الأعلى للرئيس للمالية والاستراتيجية والتطوير بالإنابة اعتباراً من اليوم الخميس، وذلك خلفا لخالد الدباغ.

وسينضم الدباغ إلى مجلس إدارة الشركة، و يحتفظ برئاسة وحدة أرامكو "الشركة السعودية للصناعات الأساسية" سابك.

مادة اعلانية

بحسب الموقع الإلكتروني لشركة أرامكو السعودية، فإنه تم تعيين زياد ثامر المرشد في منصب النائب الأعلى للرئيس للمالية والاستراتيجية والتطوير بالوكالة في أرامكو السعودية اعتبارا من أول يوليو 2021.

وذكرت أرامكو أنه من خلال منصبه يشرف المرشد على الاستراتيجية والتخطيط، وإدارة الأداء والخزينة، والمالية والمحاسبة والتقارير وعلاقات المستثمرين والرقابة الداخلية.

التحق المرشد بأرامكو السعودية في عام 1991، وبدأ حياته المهنية في الاستكشاف والإنتاج قبل الانتقال إلى قطاع التكرير.

وشغل عددا من المناصب القيادية العليا في الشركة، بما في ذلك نائب الرئيس للوقود والزيوت، ونائب الرئيس للأعمال الدولية، ونائب الرئيس للنمو والتكامل في قطاع التكرير والمعالجة والتسويق في أرامكو السعودية، والمدير التنفيذي لتطوير الأعمال الجديدة.

إضافة إلى ذلك، عمل سابقا مديرا عاما ورئيسا لتطوير الأعمال، ومديرا للتخطيط الإستراتيجي، ومديرا لإدارة تحليل الطاقة والاقتصاد، ومديرا لمعمل تجزئة سوائل الغاز الطبيعي في ينبع .

وحاليًا، يشغل المهندس المرشد عضوية مجالس إدارة عدد من الشركات منها: الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، وشركة إس أويل في كوريا الجنوبية، وشركة موتيفا إنتربرايزز المحدودة بالولايات المتحدة الأميركية، وشركة أرامكو للتجارة، وشركة أرامكو للكيميائيات، وشركة خدمات أرامكو والشركة السعودية للتكرير بالولايات المتحدة ، كما يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة "تسهيلات" للتسويق، وشركة أرامكو للزيوت والتجزئة "ألور" وشركة أرامكو السعودية بآسيا.

كما شغل سابقًا منصب رئيس مجلس إدارة مركز أرامكو السعودية لريادة الأعمال "واعد"، ونائب رئيس مجلس إدارة شركة التصنيع وخدمات الطاقة "طاقة"، وعضوية مجلس إدارة الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"، ومجلس إدارة شركة صدارة للكيميائيات، ومجلس إدارة الشركة العربية السعودية للاستثمارات الصناعية "دسر"، إضافة إلى عضوية لجنة المساهمين في شركة أرلانكسيو هولدنج بي في، وعضوية مجلس المديرين في الشركة العالمية للصناعات البحرية.

والمهندس زياد المرشد حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الكيميائية من جامعة ولاية أريزونا، ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال من كلية سلون للإدارة في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وهو خريج برنامج الإدارة العامة في كلية الأعمال في جامعة هارفارد.