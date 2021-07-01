رويترز: موانئ دبي العالمية تعين بنوكا لبيع حصة أقلية في "جافزا"

ذكرت وكالة رويترز أن موانئ دبي العالمية قد عينت بنوكا لتقديم المشورة في بيع حصة أقلية في المنطقة الحرة لجبل علي "جافزا".

وأضافة الوكالة أن مجموعة موانئ دبي العالمية عينت كلا من جي بي مورغان وستاندرد تشارترد وبنك أبوظبي الوطني للمساعدة في بيع الحصة، حيث من المتوقع أن تجذب اهتمامات صناديق البنى التحتية وشركات الأسهم الخاصة.

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وتستضيف المنطقة الحرة في جبل علي أكثر من 8000 شركة في منطقتها ارتفاعا من 500 شركة في العام 1995.

وأعلنت الجموعة اليوم، عن استحواذها على 100% من شركة "سينكريون" syncreon بقيمة 1.2 مليار دولار وتخضع هذه الصفقة لشروط الإنجاز المتعارف عليها، ومن المتوقع أن تكتمل في النصف الثاني من عام 2021.

وتتخصص "سينكريون"، في الخدمات اللوجستية والتي تتخذ من الولايات المتحدة الأميركية مقرا لها، في تصميم وتشغيل سلاسل التوريد لقطاعي السيارات والتكنولوجيا المتميزين بنموهما المرتفع، وتوفر الشركة حلولًا متخصصة للتخزين والتوزيع ذات القيمة المضافة من خلال مجموعة متنوعة من خدمات التصنيع وتعبئة الصادرات وإدارة النقل وخدمات التبديل أو الاصلاح واستيفاء الشروط.