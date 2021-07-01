صندوق دراية المالية يوزع 19.3 مليون ريال أرباحاً على مالكي الوحدات
أحقية التوزيعات النقدية ستكون يوم التداول 15 يوليو 2021
أعلنت شركة دراية المالية عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق دراية ريت عن فترة الاستحقاق للربع الثاني من 2021، بإجمالي أرباح نحو 19.35 مليون ريال.
وقالت دراية المالية في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن أحقية التوزيعات النقدية ستكون يوم التداول 15 يوليو 2021، لمالكي الوحدات المقيدين في سجل مالكي الوحدات لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.
وأضافت أن قيمة الربح الموزع لكل وحدة 0.180 ريال، بنسبة توزيع إلى السعر الأولي للوحدة 1.80%، بنسبة توزيع من صافي قيمة الأصول 2.01%، وفقاً لقيمة الأصول في 31 ديسمبر 2020.
ويبلغ عدد الوحدات القائمة التي ستتم التوزيعات النقدية على أساسها نحو 107.5 مليون وحدة.
وسيتم دفع التوزيعات خلال 20 يوم عمل من تاريخ الاستحقاق، والذي سيوافق تاريخ 19 أغسطس 2021.