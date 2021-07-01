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كيتوبي للمطابخ الافتراضية تجمع 415 مليون دولار في جولة تمويل

كيتوبي
كيتوبي
سوفت بنك

كيتوبي للمطابخ الافتراضية تجمع 415 مليون دولار في جولة تمويل

انضم كل من صندوق CHIMERA والمجموعة التركية Dogus والشركة الأميركية Next Play Capital لجولة التمويل

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دبي - العربية.نت

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جمعت الشركة الناشئة للمطابخ الافتراضية كيتوبي KITOPI، ومقرها دبي، وجمعت مبلغ 415 مليون دولار في جولة تمويلية ضمت صندوق رؤية اثنان التابع لسوفت بنك.

وذكر الرئيس التنفيذي أن الشركة تملك السيولة اللازمة لمقابلة النمو الكبير في أعمالها في منطقة الشرق الأوسط والتوسع خارجيا.

وانضم كل من صندوق CHIMERA والمجموعة التركية Dogus والشركة الأميركية Next Play Capital.

وذكرت الشركة أنه ستستخدم متحصلات جولة التمويل في التوسع عبر جعل فرعها في السعودية كمقرها الرئيسي في الشرق الأوسط مع الإبقاء على فرعها في دبي كمركز إقليمي.

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