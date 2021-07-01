مجلس "الكابلات" يوصي بزيادة رأس المال عن طريق أسهم حقوق الأولوية

قالت شركة الكابلات السعودية إن مجلس الإدارة قرر في اجتماعه المنعقد يوم الثلاثاء الماضي، التوصية للجمعية العامة غير العادية بتخفيض رأس مال الشركة ومن ثم زيادته.

وأوضحت الشركة في بيان، اليوم الخميس، على موقع السوق السعودية "تداول"، أن تخفيض رأس المال سيتم بنسبة 27.26% إلى 262,311,060 ريالا سعوديا من 360,614,060 ريالا سعوديا. وبلغ عدد الأسهم قبل التخفيض 36,061,406، فيما سيصبح 26,231,106.

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وعزت الشركة سبب تخفيض رأس المال إلى إعادة هيكلته لإطفاء الخسائر المتراكمة كما في 31 مارس 2021م بقيمة 98,303,000 ريال.

وسيتم ذلك عبر إلغاء عدد 9,830,300 سهم من أسهم الشركة، أي أنه سيتم تخفيض سهم واحد لكل 3.6684 سهما.

وقالت "الكابلات" إنه لا يوجد أثر لتخفيض رأس المال على الالتزامات، أو العمليات، أو أداء الشركة المالي أو التشغيلي أو التنظيمي.

وأعلنت أن تاريخ التخفيض سيكون بنهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تقرر فيها تخفيض رأس المال، وأن توصية خفض رأس مال الشركة تخضع لموافقة الجهات الرقابية ذات العلاقة والجمعية العامة غير العادية.

وقرر مجلس الإدارة في نفس الاجتماع تعيين شركة فالكم للخدمات المالية مستشاراً مالياً لعملية تخفيض رأس المال، ومستشاراً مالياً ومديراً للاكتتاب لعملية زيادة رأس المال عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية.

وسيتم الإعلان عند تقديم ملف طلب تخفيض رأس مال الشركة وملف زيادة رأس مال الشركة، عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية، إلى هيئة السوق المالية للحصول على موافقتها.