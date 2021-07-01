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"أنعام القابضة" تستحوذ على 51% من مصنع "واسط لأنظمة التجميل"

مجموعة أنعام القابضة
شعار مجموعة أنعام القابضة
سوق السعودية

"أنعام القابضة" تستحوذ على 51% من مصنع "واسط لأنظمة التجميل"

ضمن الخطة التوسعية لمجموعة أنعام القابضة لتعزيز مكانتها السوقية

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دبي - العربية.نت

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أعلنت مجموعة أنعام الدولية القابضة "أنعام القابضة" عن توقيع اتفاقية البيع والشراء فيما يتعلق بالاستحواذ على نسبة 51% من حصص مصنع واسط لأنظمة الترفيه والتجميل، فرع لمؤسسة واسط السعودية.

وقالت "أنعام القابضة" في بيان على "تداول السعودية"، إن القيمة الإجمالية للصفقة، بلغت 24.48 مليون ريال، تمثل 51% فقط من إجمالي قيمة المصنع.

وتخضع الاتفاقية مع مصنع واسط لأنظمة الترفيه والتجميل لعدد من الشروط، بما في ذلك، ودون حصر، الحصول على موافقة الجهات الحكومية المختصة، وإنهاء بعض الإجراءات القانونية.

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وأشارت "أنعام القابضة" إلى عدم وجود أطراف ذات علاقة في الاتفاقية المذكورة في الإعلان.

ويندرج إبرام الاتفاقية ضمن الخطة التوسعية لمجموعة أنعام القابضة لتعزيز مكانتها السوقية، بما يتماشى مع أهدافها الاستراتيجية.

وذكرت أنها ستقوم بالإعلان عن أي تطورات جوهرية تتعلق بالصفقة.

ويقوم مصنع واسط بتصنيع وإنتاج كافة ألعاب الأطفال ومعدات الترفيه وملحقاتها من مستلزمات الحدائق العامة والشواطئ والمنتزهات وألعاب الحدائق والمدن المائية، باستخدام خامات وطنية تصنع داخلياً.

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