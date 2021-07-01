"تهامة" تؤسس شركتين بالشراكة مع مجموعة دابليو بي بي

أعلنت شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق "تهامة"، عن إبرامها اتفاقيتين لتأسيس شركتين.

وقالت شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق، في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إنها أبرمت اتفاقية مع شركة دبليو بي بي لاندماج شركة جي والتر تومسون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وهي شركة زميلة لـ"تهامة" مع شركة واندرمان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتأسيس شركة واندرمان تومسون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وهي مجموعة قابضة بمملكة البحرين) وبعدد موظفين يتجاوز 800 موظف عقب الاندماج.

مادة اعلانية

تنص الاتفاقية على دمج شركة جي والتر طومسون "جي دابليو تي" الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وشركة وندرمان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لتتوحدا في شركة واندرمان تومسون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وسيكون مقر الشركة في مملكة البحرين، بالإضافة إلى مكاتبها في المملكة، والإمارات ومصر والكويت ولبنان والمغرب وتونس، ويعد هذا الدمج امتدادا للاندماج السابق بين الشركتين على المستوى العالمي عام 2018.

وستمتلك شركة تهامة نسبة 25% من شركة واندرمان تومسون مينا بعد الانتهاء من نقل الحصص وكافة الإجراءات الرسمية ذات العلاقة.

وسيتم تسجيل حصة "تهامة" من نتائج أعمال شركة واندرمان تومسون مينا كشركة زميلة ضمن القوائم المالية، وسيتم تسجيل أي تأثير مالي ناتج عن المعاملة عند الانتهاء، بناءً على الموجودات والمطلوبات في ذلك التاريخ، لا يمكن تقدير أي تأثير محتمل بشكل موثوق حاليا.

تخضع الاتفاقية لاستكمال نقل الملكية القانونية وجميع الموافقات التنظيمية الأخرى المطلوبة قبل 31 ديسمبر 2021، ولا تتضمن الصفقة أطرافا ذات علاقة.

أي سي جي السعودية

وفي بيان منفصل، أعلنت شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق "تهامة"، عن إبرامها اتفاقية مع مجموعة دابليو بي بي لتأسيس شركة جديدة بالمملكة العربية السعودية تحت مسمى أي سي جي السعودية.

وقالت في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن الاتفاقية تنص على إنشاء شركة قابضة جديدة، وهي أي سي جي السعودية، وستوفر مجموعة من خدمات الاتصالات والإعلام مختصة بالمملكة العربية السعودية من خلال العلامات التجارية للوكالات التي تتعامل مباشرة مع العملاء.

وستمتلك دابليو بي بي 70% من الشركة القابضة فيما تمتلك تهامة 30%. وستخدم العمليات الأولية لشركة آي سي جي العملاء من خلال خمس علامات التجارية: Ogilvy وMediaCom وMindshare وWavemaker وGray، ومن المتوقع أن يتم إضافة المزيد من العلامات التجارية كلما ظهرت فرص جديدة.

وستوفر أي سي جي السعودية أداة جديدة لشركة دابليو بي بي للتسويق بطرح المزيد من علاماتها التجارية في المملكة العربية السعودية، وهي سوق رئيسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. حيث يشهد التسويق والاتصال تحولا سريعا كجزء من استراتيجية رؤية المملكة 2030.

وسيكون بمقدور كل من دابليو بي بي وتهامة المساهمة في نجاح رؤية المملكة 2030 باستخدام نقل المعرفة للمساعدة في تطوير المواهب السعودية وتقويتها، وإن من شأن هذه الشراكة بين تهامة وشركة دابليو بي بي أن تسهم في تمكين الشباب السعودي بخلق وظائف جديدة تستجيب لاحتياج السوق السعودي عبر استقطاب الجنسين من الشباب في مجالات التحول الإبداعي وتجارب العملاء والتسويق والتقنية والتجارة.

وستبلغ حصة "تهامة" من أي سي جي 30% عقب انتهاء الإجراءات الرسمية.

وسيتم تسجيل حصة "تهامة" من نتائج أعمال شركة أي سي جي السعودية كشركة زميلة ضمن القوائم المالية، وسيتم تسجيل أي تأثير مالي ناتج عن المعاملة عند الانتهاء، بناءً على الموجودات والمطلوبات في ذلك التاريخ، لا يمكن تقدير أي تأثير محتمل بشكل موثوق حاليا.

وتخضع الاتفاقية لاستكمال نقل الملكية القانونية وجميع الموافقات التنظيمية الأخرى المطلوبة قبل 31 ديسمبر 2021، ولا تتضمن الصفقة أطراف ذو علاقة.

جدير بالذكر أن دابليو بي بي هي شركة تحول إبداعي، وتنتهج أسلوب الإبداع لبناء مستقبل أفضل، وتتعامل دابليو بي بي مع مجموعة واسعة من العملاء العالميين والمحليين من خلال مجموعتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويعمل في الشركة أكثر من 100 ألف موظف منهم 2500 موظف في مكاتبها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتبلغ إيراداتها 17.9 مليار دولار منها 300 مليون دولار تمثل إيرادات مكاتبها في المنطقة.