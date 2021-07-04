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أكاديمية "نون" السعودية للعربية: نعمل لنكون شركة مليارية بحلول 2023

شركات

أكاديمية "نون" السعودية للعربية: نعمل لنكون شركة مليارية بحلول 2023

المستهدف الوصول إلى 10 ملايين طالب مستفيد نهاية العام الحالي

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دبي - العربية.نت

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كشف المدير العام في السعودية ومنطقة الخليج في نون أكاديمي، معاذ الخلف، في مقابلة مع "العربية" عددا من مستهدفات الأكاديمية بالوصول إلى 10 ملايين طالب مستفيد نهاية العام الحالي، وأن تصبح شركة مليارية بحلول العام 2023.

واستعرض الخلف عدة أرقام مهمة حول الأسواق التي تعمل بها الأكاديمية، من سوق الانطلاق في السعودية التي تضم 8 ملايين طالب وطالبة، إلى السوق العراقي (14 مليونا) ومصر (32 مليونا) وباكستان (78 مليونا) ثم الهند (400 مليون) وتركيا (23 مليونا) بمجموع يزيد على 600 مليون طالب.

وكشف أن التوسع في هذه الأسواق، سيحقق مستهدف الأكاديمية بمضاعفة مستوى وصولها للطلبة المستفيدين 5 مرات إلى 10 ملايين طالب وطالبة.

واعتبر أن لكل سوق من هذه الأسواق المهمة، خصوصيته و"لدينا فرق تفهم كل سوق وطبيعة الطلاب فيه".

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وعبر عن تفاؤله بالوضع الحالي، بعد جائحة كورونا، وانتشار التعلم عن بُعد، بحيث كسر الطالب حاجز التعليم الافتراضي مما يعزز خطط التوسع.

وأشار إلى أن المعلم اضطر لاستخدام برامج اتصالات الأعمال، مثل "تيمز" و"زووم"، رغم أنها غير مخصصة للتعليم.

وبالتالي اعتبر الخلف أن "نون أكاديمي" كانت منصة مثالية للمعلم في هذه الظروف.

وبشأن التعاون مع المعلمين، وتوفير فرصة لتحقيق المكاسب المالية لهم، قال الخلف "ليس هناك شيء ثابت، والموضوع متغير، وسنقوم بتجربة عدة نماذج عمل مشتركة مع المعلمين في هذا التقاسم، لأن التجربة جديدة".

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