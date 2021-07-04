.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

ديار للتطوير تطلق ناطحة سحاب في دبي بمليار درهم

ديار للتطوير
برج ديار للتطوير سيكون مكوننا من 70 طابقاً
عقارات دبي

ديار للتطوير تطلق ناطحة سحاب في دبي بمليار درهم

من المتوقع إنجاز برج "ريغاليا"، في ديسمبر 2024

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت شركة ديار للتطوير إطلاق مشروع "ريغاليا"، ناطحة سحاب بقيمة تبلغ مليار درهم في منطقة الخليج التجاري.

سيكون مشروع "ريغاليا" أطول برج تشيده "ديار". وستحتوي الشقق في البرج السكني المكون من 70 طابقاً على تقنيات المنزل الذكي.

ومن المتوقع إنجاز برج "ريغاليا" في ديسمبر 2024.

"السعودي الفرنسي" يقر توزيع أرباح 6.5% عن النصف الأول من 2021 أسواق المال سوق السعودية "السعودي الفرنسي" يقر توزيع أرباح 6.5% عن النصف الأول من 2021

ويمكن للمستثمرين التسجيل واستكمال إجراءات الشراء عبر تسديد دفعة مقدمة مبدئية بنسبة 10% فقط، ثم تسديد باقي الأقساط وفق خطة دفع تمتد لسبع سنوات.

وقال سعيد القطامي، الرئيس التنفيذي لشركة ديار للتطوير: "نتوقع أن يشهد المشروع إقبالاً من المستثمرين".

من جانبه، قال ناصر عامر، نائب رئيس المبيعات في شركة ديار للتطوير "من المتوقع إنجاز المشروع في ديسمبر 2024".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
مآسي صغار داعش.. طفل من مخيم الهول مآسي صغار داعش.. طفل من مخيم الهول "أفتقد أمي"
نصف وفيات دلتا في بريطانيا مطعمون.. والعلماء: لا تقلقوا نصف وفيات دلتا في بريطانيا مطعمون.. والعلماء: لا تقلقوا
الأكثر قراءة
قضية الآثار بمصر .. علاقة رجل الأعمال المتهم  بالإخوان قضية الآثار بمصر .. علاقة رجل الأعمال المتهم  بالإخوان
الصحة العالمية: لقاحات كورونا لن تحمي العالم من متحور دلتا الصحة العالمية: لقاحات كورونا لن تحمي العالم من متحور دلتا
إليسا تشعل مواقع التواصل.. نعيش ذل إيران بعد إليسا تشعل مواقع التواصل.. نعيش ذل إيران بعد "العز السعودي"
جديد حالة دلال عبد العزيز.. قدمها لا تلمس الأرض والأكسجين معلق بأنفها جديد حالة دلال عبد العزيز.. قدمها لا تلمس الأرض والأكسجين معلق بأنفها
مغادرة وشيكة .. الإخوان تقرر حل مكتبها ومجلس شورى الجماعة في تركيا مغادرة وشيكة .. الإخوان تقرر حل مكتبها ومجلس شورى الجماعة في تركيا
بكتيريا تتحدث للدماغ.. تجارب مذهلة قد تقودنا لعلاج التوحد بكتيريا تتحدث للدماغ.. تجارب مذهلة قد تقودنا لعلاج التوحد
قبل أن تذهب
الصحة العالمية تطلق تحذيرا بشأن المتحور دلتا.. فما هو؟
الصحة العالمية تطلق تحذيرا بشأن المتحور دلتا.. فما هو؟
اكتشف المزيد