ديار للتطوير تطلق ناطحة سحاب في دبي بمليار درهم

أعلنت شركة ديار للتطوير إطلاق مشروع "ريغاليا"، ناطحة سحاب بقيمة تبلغ مليار درهم في منطقة الخليج التجاري.

سيكون مشروع "ريغاليا" أطول برج تشيده "ديار". وستحتوي الشقق في البرج السكني المكون من 70 طابقاً على تقنيات المنزل الذكي.

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ومن المتوقع إنجاز برج "ريغاليا" في ديسمبر 2024.

ويمكن للمستثمرين التسجيل واستكمال إجراءات الشراء عبر تسديد دفعة مقدمة مبدئية بنسبة 10% فقط، ثم تسديد باقي الأقساط وفق خطة دفع تمتد لسبع سنوات.

وقال سعيد القطامي، الرئيس التنفيذي لشركة ديار للتطوير: "نتوقع أن يشهد المشروع إقبالاً من المستثمرين".

من جانبه، قال ناصر عامر، نائب رئيس المبيعات في شركة ديار للتطوير "من المتوقع إنجاز المشروع في ديسمبر 2024".