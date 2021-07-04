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عمومية "أرامكو" السعودية تنتخب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة

أرامكو السعودية مناسبة جديد
أرامكو
أرامكو

عمومية "أرامكو" السعودية تنتخب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة

تبدأ اعتباراً من 2021/07/01م ولمدة 3 سنوات

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دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

وافقت الجمعية العمومية لشركة أرامكو السعودية على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة، التي تبدأ اعتباراً من 2021/07/01م، ولمدة 3 سنوات تنتهي في 2024/06/30م.

شمل مجلس الإدارة الجديد كلا من:

ياسر بن عثمان الرميان

الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف

محمد بن عبدالله الجدعان

محمد بن مزيد التويجري

خالد بن هاشم الدباغ

أندرو إن. ليفيرس

لين لافرتي إلسنهانز

بيتر إل. سيلا

مارك أ. واينبرغر

ستيوارت جوليفير

وذكرت أرامكو أنه وبالإضافة إلى الأعضاء الذين تم انتخابهم، يكون رئيس الشركة وكبير إدارييها التنفيذيين عضواً في المجلس وذلك بموجب أحكام النظام الأساس.

وبموجب أحكام النظام الأساس للشركة، قامت الدولة بتعيين ياسر بن عثمان الرميان ليكون رئيسًا للمجلس، والدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف ليكون نائبًا لرئيس المجلس.

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