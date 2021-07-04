كيتوبي للعربية: السعودية ستكون وجهتنا الأهم ومقرنا الرئيسي للشرق الأوسط

أرجع المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في كيتوبي KITOPI بول زغبي في مقابلة مع "العربية" اهتمام صندوق رؤية اثنان التابع لسوفت بنك، بالمشاركة في آخر جولة تمويل للشركة الناشئة إلى 3 أسباب، تتلخص بالفكرة المبتكرة التي أحدثت تغييرا جذريا، وفريق العمل المميز، والقدرة على توفير الحلول في قطاع المطابخ الافتراضية.

وقال زغبي إن الشركة الناشئة للمطابخ الافتراضية، ومقرها دبي، جمعت مبلغ 415 مليون دولار في جولة تمويلية ضمت صندوق رؤية اثنان التابع لسوفت بنك، وهي أول شركة في الإمارات تحظى بتمويل من الصندوق.

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وذكر الرئيس التنفيذي أن الشركة تملك السيولة اللازمة لمقابلة النمو الكبير في أعمالها في منطقة الشرق الأوسط والتوسع خارجيا.

وانضم كل من صندوق CHIMERA والمجموعة التركية Dogus والشركة الأميركية Next Play Capital.

وذكر زغبي أن "كيتوبي" ستستخدم متحصلات جولة التمويل في التوسع عبر جعل فرعها في السعودية كمقرها الرئيسي في الشرق الأوسط مع الإبقاء على فرعها في دبي كمركز إقليمي.

واعتبر زغبي أن السوق السعودي الذي يعد الأضخم في المنطقة، سيكون محل تركيز شركة "كيتوبي" وبالتالي ستجعل الشركة من المملكة مقرا رئيسيا لها بالنسبة للشرق الأوسط.

وأضاف أن "كيتوبي" ستستثمر 200 مليون دولار من رأسمال الشركة في السوق السعودية، ولدينا أكثر من 15 مطبخا في المملكة، وسيكون التوسع في كافة مناطق المملكة في المستقبل.

وأشار إلى جملة من الأرقام المهمة حققتها "كيتوبي" بينها تحقيق نمو يفوق 300% في عام 2020 ووجود فريق عمل يضم 2500 فرد يعملون على عقد شراكات مع المطاعم حول العالم بموجب الشراكات التي تشغل المطاعم وتعمل مع تطبيقات التوصيل لخدمة العملاء في مناطق عديدة.

وقال إن "كيتوبي" تدير 60 مطبخا في 4 بلدان مع العمل مع أكثر من 200 علامة تجارية.