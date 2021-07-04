مجموعة GFH تنجز اكتتاب ثاني محفظة للتكنولوجيا بأقل من عام

أعلنت مجموعة GFH المالية، إغلاق الاكتتاب الخاص في ثاني محفظة للتكنولوجيا خلال أقل من عام.

وتشمل المحفظة شركات تكنولوجية لديها فرص عالية للنمو، في مرحلة ما قبل الطرح العام الأولي.

مادة اعلانية

كانت الشركة أقفلت بنجاح أول اكتتاب خاص في محفظة للتكنولوجيا خلال الربع الأخير من عام 2020 تتضمن عددا من الشركات، ثلاثة منها أنجزت الطرح العام الأولي بنجاح ببورصة نيويورك، وتتداول أسهمها الآن بأكثر من 4 مرات من سعر جولة التمويل الخاص.

كما كانت الشركة أعلنت الشهر الماضي، التخارج من محفظتها الصناعية بالولايات المتحدة والتي استحوذت عليها في 2016.

وأوضحت الشركة أن العائد المتوقع من التخارج يبلغ 40% على مدى الاستثمار. وتضم المحفظة 26 أصلا تشمل مواقع للتوزيع ومستودعات تخزين وهي موزعة بالتساوي ما بين منشآت لمستأجرين فرديين وأخرى لمستأجرين متعددين.