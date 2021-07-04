"إكسترا" تفتتح معرضاً جديداً باستثمارات 5 ملايين ريال

أعلنت الشركة المتحدة للإلكترونيات "إكسترا" عن افتتاح معرض جديد بحي الريان في محافظة الدوادمي يوم الخميس الماضي بحجم استثمارات يقارب 5 ملايين ريال، ليصل إجمالي عدد معارض اكسترا إلى 46 معرضاً داخل السعودية، و51 معرضاً في منطقة الخليج العربي.

وقال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للإلكترونيات "إكسترا"، محمد جلال، في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن سياسة الشركة التوسعية تعمل بناء على فهم حقيقي لاحتياجات المستهلكين، وذلك من أجل تقديم تجربة تسوق متميزة في عالم الإلكترونيات والأجهزة المنزلية، سواء من خلال افتتاح فروع جديدة أو من خلال التطوير المستمر للمنصة الإلكترونية.

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وأضاف أن افتتاح المعرض الجديد في محافظة الدوادمي بمساحة بيعية إجمالية قرابة 1000 متر مربع خطوة لنكون أقرب لعملائنا في مختلف مناطق المملكة. وتوقع ظهور الأثر المالي للمعرض الجديد بداية من الربع الثالث للعام المالي 2021.