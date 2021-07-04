"المجموعة السعودية" تعلن تعيين رئيس ونائب لمجلس الإدارة

أعلنت المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي عن قرار مجلس الإدارة في اجتماعه يوم الخميس الماضي، لدورة المجلس الحالية والتي بدأت في مطلع يوليو 2021، ولمدة ثلاث سنوات، تعيين خليل إبراهيم الوطبان رئيساً لمجلس الإدارة، وتعيين نبيل عبدالله المبارك نائباً لرئيس مجلس الإدارة.

وقالت "المجموعة السعودية" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن المجلس وافق على تعيين ممثلي الشركة لدى هيئة السوق المالية، ومجموعة تداول السعودية، وشركة مركز إيداع الأوراق المالية "إيداع"، لجميع الأغراض المتعلقة بتطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وتعيين أمين سر المجلس.

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وكانت المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي قد أعلنت عن موافقة مجلس الإدارة بالتمرير بتاريخ 1 يوليو 2021، على تغيير ممثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في مجلس إدارة المجموعة السعودية، بناءً على خطاب المؤسسة الوارد للشركة، وطلبها تعيين خليل بن إبراهيم الوطبان (عضو غير تنفيذي) ممثلاً لها في مجلس إدارة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي، بدلاً عن الأستاذ بندر سليمان الغفيص (عضو غير تنفيذي)، على أن يكون ذلك اعتباراً من مطلع يوليو 2021.

وأشارت إلى أن موافقة المجلس على هذا التعيين لا تعد نهائية، وسوف يعرض هذا التعيين على أول اجتماع للجمعية العامة لإقراره.

وأوضحت أن خليل بن إبراهيم الوطبان يشغل حالياً منصب وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط لشؤون التنمية القطاعية والمناطقية، كما عمل سابقاً في شركة التعدين العربية السعودية "معادن" وشركاتها التابعة، ورئيساً لشركة ألفا لتطوير المشاريع، ونائب الرئيس للمشاريع والهندسة في شركة مرافق للكهرباء والمياه، كما عمل في الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" وشركاتها التابعة، وهو حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية.