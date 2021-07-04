"سيرا" للعربية: إيجار أول فندق مع "كادن" بـ3 ملايين ريال سنوياً

أكد الرئيس التنفيذي في مجموعة "سيرا" السعودية، ماجد النفيعي، في مقابلة مع "العربية"، أن المملكة باتت وجهة منافسة سياحية لكل الزوار من كل دول العالم.

وأضاف النفيعي أن التنسيق المستمر مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة، سهل توفير الإمكانيات المساعدة لدفع عجلة دعم السياحة الداخلية، ومن بينها شركة "لومي" لتأجير السيارات التابعة لشركة "سيرا".

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وكشف عن إبرام اتفاقية مع شركة "كادن" تتضمن شراكة لتطوير فنادق في السعودية دعمًا لقطاعي الأعمال والترفيه بدايتها في واجهة الرياض، الوجهة الأبرز للاستثمار، وتضم مشاريع مهمة لسياحة الأعمال وغيرها.

وقال إن "بداية الاتفاق تشمل تأسيس فندق واحد في الرياض، من فئة 4 نجوم، ثم التوسع في مختلف مناطق المملكة، وستكون سيرا مستأجرة للموقع لمدة 20 عاما بالتساوي مع شركة كادن بحصة 50% لكل منهما".

وكشف أن الفندق الذي ستشغله علامة "CHOICE" التي تعد "سيرا" وكيلا لها في السعودية، سيكون عقد إيجاره بمبلغ يتراوح بين 2 إلى 3 ملايين ريال سنويا.

وأضاف أن "سيرا" حرصت على "وضع أهداف طموحة منها تبسيط تجارب سفر الأعمال وجعلها ممتعة ومجزية، ولا شك أن بيئة الأعمال في الرياض تنطوي على إمكانات كبيرة، ولدينا من الخبرة الإدارية والموارد المحلية ما يمكننا من دعمها عبر إنشاء فندق مميز بالتعاون مع " كادن للاستثمار" التي تتمتع بدورها بمكانة رائدة في القطاع العقاري ونتطلع قدماً لرؤية ثمرة شراكتنا على أرض الواقع واغتنام الفرص المتاحة في السوق السعودي لدعم قطاع السياحة والسفر في المملكة".

وتقدم "واجهة الرياض" تجربة حضرية استثنائية في قلب العاصمة السعودية، وهي مشروع ضخم يستعد للارتقاء بمستقبل قطاع الأعمال والترفيه في الرياض والمملكة العربية السعودية وخارجها.

وباعتبارها مركزًا اقتصاديًا متناميًا في المنطقة تقدم الرياض موقعًا مثاليًا لفعاليات الأعمال وتستعد مدينة الرياض اليوم لاستقبال المسافرين بأعداد أكثر من أي وقت مضى مع اعتماد الإجراءات السريعة واليسيرة لإصدار التأشيرات.

وتتمتع مجموعة "سيرا" بخبرة تناهز 40 عامًا في قطاع السياحة والسفر وتعتمد على تجربتها الإقليمية الناجحة في تطوير وتشغيل الفنادق، وبالتالي بقدرة عالية على منح المسافرين مرافق الإقامة الفندقية عالية الجودة بدعم من منصة "تشويس" العالمية للفنادق وسمعة علامتها التجارية الرائدة على مستوى القيمة والخدمات.

وتهدف "كادن للاستثمار" إلى تمكين القطاع من تقديم أفضل التجارب الممكنة باعتبارها مطورًا رائدًا في القطاع العقاري يتمتع بسجل حافل بتقديم المشاريع على المدى الطويل، ونخص بالذكر مشروعي "واجهة الرياض" و"ذا لوجستكس بارك"، حيث يعتبر كلاهما من أبرز المشاريع التي حققت نجاحًا لافتًا في غضون فترة زمنية قصيرة.

ويمتلك المشروع المشترك إمكانات لافتة تؤهله ليكون أحد أبرز المساهمين في قطاع الضيافة في المملكة العربية السعودية بحيث يتمكن المسافرون إليها من الاستمتاع بمجموعة من خدمات ومرافق الضيافة الحائزة على الجوائز، والتي تنفرد كل منها بطابعها الخاص المتميز.

وسيكون موقع الفندق استراتيجيًا على بعد 10 دقائق من مطار الملك خالد الدولي وبداخل منطقة الأعمال في "واجهة الرياض"، وهي مجمع رئيسي مخصص للمؤسسات العالمية والمحلية، و"منطقة التسوق" التي تعتبر وجهة متكاملة للتسوق والمطاعم والترفيه.

كما ستحيط مشاريع كبيرة بالفندق، ومنها حي سكني قيد الإنشاء تطوره "روشن"، شركة التطوير العقاري الوطنية وإحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد، وسيكون المشروع أيضًا على مقربة من مركز "واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات"، الأكبر من نوعه في المملكة العربية السعودية والذي يستضيف المؤتمرات واللقاءات والمعارض المحلية والإقليمية والعالمية.

من جانبه قال المهندس عبدالله الفصام الرئيس التنفيذي لشركة "كادن للاستثمار" في بيان صحافي: تعد واجهة الرياض التي طورتها وتديرها كادن من أميز الإضافات العقارية الآخذة في التوسع في المملكة. وكلنا ثقة بأن هذا الفندق الذي يعد باكورة شراكتنا مع سيرا سيحقق نجاحاً يضاف إلى سجلنا الحافل. وسيقود هذا التعاون مع سيرا إلى إنشاء فنادق ذات بنية معمارية ذكية ومبتكرة ذات تجربة استثنائية على مستوى المملكة".