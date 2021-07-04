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"نادك" تمدد مذكرة تفاهم مع "بيور هارفست" لبناء مزارع محمية 4 أشهر

نادك
شركة "نادك"
سوق السعودية

"نادك" تمدد مذكرة تفاهم مع "بيور هارفست" لبناء مزارع محمية 4 أشهر

لبناء وتشغيل ما يقرب من 6 هكتارات (60 ألف متر مربع) من البيوت المحمية الزراعية ذات التقنية العالية

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دبي - العربية.نت

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قالت الشركة الوطنية للتنمية الزراعية "نادك"، اليوم الأربعاء، إنها مددت مذكرة تفاهم مع شركة بيور هارفست للمزارع الذكية لبناء وتشغيل ما يقرب من 6 هكتارات (60 ألف متر مربع) من البيوت المحمية الزراعية ذات التقنية العالية داخل مدينة نادك في حرض.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، إنه بناءً على آخر المفاهمات بين شركة "نادك" وشركة "بيور هارفست" فقد اتفق الطرفان على تمديد مذكرة التفاهم لمدة أربعة أشهر إضافية وذلك لدراسة أوجه التعاون المشتركة بين الطرفين والوصول إلى الاتفاقية النهائية لبناء وتشغيل المشروع.

وقعت شركة "نادك"، مذكرة التفاهم مع شركة "بيور هارفست" في نوفمبر 2020، وقالت إن المزرعة بغرض إنتاج وتوريد الخضراوات والفواكه الطازجة عالية الجودة إلى السوق السعودية، وبلغت مدة المذكرة 150 يوما من تاريخ توقيعها.

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كانت شركة نادك قد أعلنت في وقت سابق عن توجيه مجلس إدارتها بدراسة توسع الشركة في عدد من الأنشطة الغذائية والتأكيد على استمرارية مساهمتها في تحقيق الأمن الغذائي بتقديم منتجاتها الغذائية.

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