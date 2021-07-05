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المملكة القابضة: تعيين الأمير الوليد بن طلال رئيساً لمجلس الإدارة

المملكة القابضة
شركة المملكة القابضة
سوق السعودية

المملكة القابضة: تعيين الأمير الوليد بن طلال رئيساً لمجلس الإدارة

مدة مجلس الإدارة ثلاث سنوات تنتهي في 4 يونيو 2024

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دبي - العربية.نت

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قالت شركة المملكة القابضة، إن مجلس إدارتها قرر في اجتماعه الأول المنعقد أمس الأحد، اختيار وتسمية رئيس المجلس ونائب رئيس المجلس وتشكيل اللجان وتعيين أمين سر مجلس الإدارة للدورة الجديدة.

وأضافت الشركة، في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، أنه تم تعيين رئيس مجلس الإدارة ونائبه، ليكون الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود (عضو غير تنفيذي)، رئيساً لمجلس الإدارة، وتعيين الدكتورة لما عبدالعزيز السليمان (عضو مستقل)، نائباً لرئيس مجلس الإدارة.

وتضمنت قرارات المجلس، تشكيل لجنة الاستثمار لتضم الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود، رئيساً للجنة، وعضوية كل من المهندس طلال إبراهيم الميمان، وسرمد زوك، وعادل عبد العزيز العبد السلام، وندا صالح العتيقي، بالإضافة إلى تميم بسام جبر.

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وقرر المجلس تشكيل لجنة المكافآت والترشيحات لتضم هشام سليمان الحبيب، رئيساً للجنة، وعضوية كل من الدكتورة لما عبد العزيز السليمان، وريم محمد أسعد، وقرر كذلك تعيين أمين سر المجلس.

كانت الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 2 يونيو 2021، انتخبت أعضاء مجلس إدارة شركة المملكة القابضة لدورته الجديدة والتي تبدأ أعمالها اعتباراً من 5 يونيو 2021 ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 4 يونيو 2024.

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