رويترز: أبوظبي تلغي عقداً بثلاثة مليارات دولار لمبنى المطار

قالت أربعة مصادر مطلعة لرويترز، إن مشغل مطار أبوظبي الدولي ألغى عقدا من كونسورتيوم يشيد مبنى في المطار الرئيسي بالإمارة بقيمة 10.8 مليار درهم (2.94 مليار دولار).

وحصل الكونسورتيوم الذي يضم أرابتك القابضة ومقرها الإمارات وشركة اتحاد المقاولين التي مقرها أثينا وتاف إنشاءات التركية على عقد تشييد المبنى الأوسط بمطار أبوظبي الدولي في 2012.

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وقال أحد المصادر إن مطارات أبوظبي ألغى العقد بعد أن تجاوزت مجموعة الشركات تكلفة بناء المشروع.

وامتنعت مطارات أبوظبي وتاف عن التعقيب. ولم يتسن الوصول لأرابتك، التي تقدمت بطلب تصفية في يناير/كانون الثاني والشركة اليونانية للتعقيب.

وكان من المقرر افتتاح المبنى، الذي لم يستكمل بعد، في 2017 لكنه تأخر مرارا. وقالت مطارات أبوظبي في 2019 إن المشروع اكتمل بنسبة 97.6%.

وقال مصدران إن عقد تكملة أعمال البناء منح لشركة تروجان ومقرها أبوظبي لتكملة المبنى.

ولم ترد تروجان على طلب التعقيب.

وكان الهدف من مبنى المطار المقام على مساحة سبعة آلاف متر دعم نمو شركة الاتحاد للطيران المملوكة لحكومة أبوظبي.

وكانت شركة الطيران تهدف لأن تصبح محطة ترانزيت رئيسية في عاصمة الإمارات إلا أنها خضعت لعملية إعادة هيكلة وقلصت طموحاتها منذ ذلك الحين.

كما يأتي إلغاء العقد وسط ركود عميق بسبب فيروس كورونا في قطاع السفر يتوقع أن يستغرق التعافي منه سنوات.