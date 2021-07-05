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رويترز: أسياد العمانية للنقل تدرس بيع حصة استراتيجية بوحدة شحن

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رويترز: أسياد العمانية للنقل تدرس بيع حصة استراتيجية بوحدة شحن

تركز الشركة على نقل شحنات الغاز الطبيعي المسال إلى السوق الدولية

متابع الغاء المتابعة

دبي - رويترز

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قالت 3 مصادر مطلعة، إن مجموعة النقل العمانية المملوكة للدولة أسياد تدرس بيع حصة استراتيجية في الشركة العمانية للنقل البحري التابعة لها.

وقال مصدران، طلبا عدم الكشف عن هويتهما لأن الأمر غير علني، إن أسياد طلبت من البنوك السعي للحصول على تفويض لمساعدتها في مراجعة صفقة محتملة يمكن أن تتخلى فيها "أسياد" عن ما يصل إلى 40% من حيازتها.

ولم ترد أسياد المملوكة لجهاز الاستثمار العماني، وهو الصندوق السيادي للبلاد، حتى الآن على طلب للتعقيب يوم الاثنين. كما لم ترد الشركة العمانية للنقل البحري على طلب للتعليق، بحسب "رويترز".

وتركز الشركة العمانية للنقل البحري على نقل شحنات الغاز الطبيعي المسال إلى السوق الدولية، وفقا لمعلومات على موقعها الإلكتروني، بأسطول يشمل ناقلات نفط خام عملاقة وناقلات للمنتجات والمواد الكيميائية وناقلات لشحن البضائع بالجملة.

تدرج الشركة المتعامل العالمي في الطاقة فيتول وشركة التعدين البرازيلية فيل والمتعامل في السلع الأساسية العالمية ترافيجورا وشركتي الطاقة بي.بي ورويال داتش شل من بين عملائها وشركائها.

وأوردت وكالة الأنباء العمانية الرسمية نقلا عن قرار إداري أن أسياد قالت في يونيو /حزيران إنها تخطط لإعادة هيكلة عملياتها من أجل التركيز على الخدمات اللوجستية وخدمات الموانئ والمناطق الحرة والشحن والأحواض الجافة والتجارة الإلكترونية.

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