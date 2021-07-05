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منصة إلكترونية تابعة لـ"تينسنت" تسعى لجمع 400 مليون دولار

شركات

منصة إلكترونية تابعة لـ"تينسنت" تسعى لجمع 400 مليون دولار

قبل طرح أسهمها للاكتتاب العام المقبل

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دبي - العربية.نت

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تسعى منصة Zhuanzhuan Spirit Technology، في الصين، إلى جمع 400 مليون دولار من خلال جولة تمويلية، قبل طرح أسهمها للاكتتاب العام المقبل.

بلغ تقييم المنصة الإلكترونية لبيع السلع المستعملة، التابعة لشركة Tencent نحو 3 مليارات دولار.

وجمعت المنصة التي تم إنشاؤها في 2015، 800 مليون دولار حتى الآن من خلال ثلاث جولات تمويلية.

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فيما كشفت مصادر مطلعة لوكالة رويترز، أن الجهة المنظمة لمكافحة الاحتكار في الصين من المقرر أن تمنع رسمياً خطة تينسنت القابضة Tencent Holdings Ltd لدمج أكبر موقعين لبث ألعاب الفيديو في البلاد Huya وDouYu.

وقال اثنان من المصادر، إن تينسنت فشلت في التوصل إلى طريقة لتلبية متطلبات إدارة الدولة لتنظيم السوق (SAMR) بشأن التنازل عن الحقوق الحصرية.

وسحبت عملاق الإنترنت مؤخراً طلب الاندماج المقدم إلى مراجعة مكافحة الاحتكار بعد أن أبلغت SAMR الشركة أنها لا تستطيع استكمال مراجعة الاندماج في غضون 180 يوماً منذ تقديمه الأول.

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