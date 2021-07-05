"المعمر للمعلومات" تنضم لمبادرة تطوير مراكز البيانات الضخمة بالسعودية

أعلنت شركة المعمر لأنظمة المعلومات "إم آي إس" عن انضمامها لمبادرة وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في تطوير مراكز البيانات الضخمة ولقيادة نمو مراكز البيانات فائقة النطاق.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وضعت خطة لإنشاء بنية تحتية رقمية قوية ومتقدمة، تماشياً مع تسارع التحول الرقمي واعتماد التقنيات الجديدة في المملكة، ويشمل ذلك تطوير مراكز البيانات الضخمة التي تستوعب الطلب المتزايد على الخدمات السحابية، لتصبح المملكة مركزًا رقمياً رائداً للحوسبة السحابية في المنطقة.

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وتتوقع الوزارة تسريع تطوير مراكز البيانات في المملكة لتتجاوز حاجز 1300 ميغاواط قبل حلول عام 2030، مع استثمارات متوقعة تتجاوز قيمتها 18 مليار دولار في مراكز البيانات والطاقة المتجددة التي تخدم المنطقة.

ووقعت شركة المعمر لأنظمة المعلومات، والسعودي الفرنسي كابيتال SFC، أمس، نيابة عن الصندوق المقترح، اتفاقيات لتطوير وتصميم وتشغيل 6 مراكز بيانات في جميع أنحاء المملكة بميزانية بناء تقديرية تبلغ نحو 1.2 مليار ريال كمرحلة أولى.

وقالت المعمر في بيان للسوق السعودية "تداول"، إنه تم تعيينها كمطور ومصمم للقيام بأعمال التصميم والتطوير (على أساس تسليم المفتاح) لـ6 مراكز بيانات بسعة أولية تبلغ 4 ميجاوات لكل منها.