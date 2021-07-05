.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

"المعمر للمعلومات" تنضم لمبادرة تطوير مراكز البيانات الضخمة بالسعودية

المعمر لأنظمة المعلومات
شركة المعمر لأنظمة المعلومات
سوق السعودية

"المعمر للمعلومات" تنضم لمبادرة تطوير مراكز البيانات الضخمة بالسعودية

مع استثمارات متوقعة تتجاوز قيمتها 18 مليار دولار في مراكز البيانات

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت شركة المعمر لأنظمة المعلومات "إم آي إس" عن انضمامها لمبادرة وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في تطوير مراكز البيانات الضخمة ولقيادة نمو مراكز البيانات فائقة النطاق.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وضعت خطة لإنشاء بنية تحتية رقمية قوية ومتقدمة، تماشياً مع تسارع التحول الرقمي واعتماد التقنيات الجديدة في المملكة، ويشمل ذلك تطوير مراكز البيانات الضخمة التي تستوعب الطلب المتزايد على الخدمات السحابية، لتصبح المملكة مركزًا رقمياً رائداً للحوسبة السحابية في المنطقة.

وتتوقع الوزارة تسريع تطوير مراكز البيانات في المملكة لتتجاوز حاجز 1300 ميغاواط قبل حلول عام 2030، مع استثمارات متوقعة تتجاوز قيمتها 18 مليار دولار في مراكز البيانات والطاقة المتجددة التي تخدم المنطقة.

صندوق الاستثمارات العامة يتأهب لمرحلة جديدة من قنص الفرص قصص اقتصادية اقتصاد السعودية صندوق الاستثمارات العامة يتأهب لمرحلة جديدة من قنص الفرص

ووقعت شركة المعمر لأنظمة المعلومات، والسعودي الفرنسي كابيتال SFC، أمس، نيابة عن الصندوق المقترح، اتفاقيات لتطوير وتصميم وتشغيل 6 مراكز بيانات في جميع أنحاء المملكة بميزانية بناء تقديرية تبلغ نحو 1.2 مليار ريال كمرحلة أولى.

وقالت المعمر في بيان للسوق السعودية "تداول"، إنه تم تعيينها كمطور ومصمم للقيام بأعمال التصميم والتطوير (على أساس تسليم المفتاح) لـ6 مراكز بيانات بسعة أولية تبلغ 4 ميجاوات لكل منها.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
انتبه.. الكمامة المستعملة أكثر خطورة من المشي بدونها! انتبه.. الكمامة المستعملة أكثر خطورة من المشي بدونها!
شاهد تغريدة طبية عن الإسهال.. تثير عاصفة سخرية في أميركا شاهد تغريدة طبية عن الإسهال.. تثير عاصفة سخرية في أميركا
الأكثر قراءة
توطين 6 قطاعات جديدة في السعودية لتوفير 40 ألف وظيفة توطين 6 قطاعات جديدة في السعودية لتوفير 40 ألف وظيفة
نصف وفيات دلتا في بريطانيا مطعمون.. والعلماء: لا تقلقوا نصف وفيات دلتا في بريطانيا مطعمون.. والعلماء: لا تقلقوا
صمغ البامية صمغ البامية "المقرف".. كنز حقيقي يختبئ خلفه
فتاة الحسكة تشعل غضبا.. قتلها 11 من عائلتها وفيديو يوثق فتاة الحسكة تشعل غضبا.. قتلها 11 من عائلتها وفيديو يوثق
قصته هزت دمشق.. أب ترك طفلتيه جائعتين وهذا ما حل بهما قصته هزت دمشق.. أب ترك طفلتيه جائعتين وهذا ما حل بهما
تيغراي تتحدى فائزاً بنوبل.. مشاهد لا تصدق لجيش من الأسرى تيغراي تتحدى فائزاً بنوبل.. مشاهد لا تصدق لجيش من الأسرى
قبل أن تذهب
الدبيبة يعلن فتح باب الترشح للانتخابات الليبية المقبلة
الدبيبة يعلن فتح باب الترشح للانتخابات الليبية المقبلة
اكتشف المزيد