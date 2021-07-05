"الناقول" تشتري قطعة أرض في الرياض بـ15.87 مليون ريال

قالت شركة أبناء محمد حسن الناقول "الناقول"، إنها وقعت عقد شراء أرض واقعة بحي الملقا شمال مدينة الرياض بمساحة إجمالية 3,990 متر مربع.

وأضافت في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إنه سيتم استخدام الأرض في مشروع تطوير عقاري من خلال شركتها التابعة شركة دير العقارية، وهي شركة تابعة لشركة أبناء محمد حسن الناقول تم تأسيسها مؤخراً بنسبة ملكية 100%.

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وذكرت شركة "الناقول" أن قيمة الصفقة تبلغ نحو 15.87 مليون ريال، ولا توجد شروط محددة للصفقة.

وأوضحت أن تمويل الصفقة سيكون من خلال موارد الشركة المالية الذاتية، ومن المتوقع أن يكون لهذه الصفقة أثر إيجابي على الشركة وعملياتها.

وأشارت إلى أنه سيتم استخدام الأرض في مشروع عقاري لتطوير وحدات سكنية، بما يرفع من مستوى إيرادات الشركة بعد تطوير الأرض، وسوف يتم الإفصاح عن أي تطورات بهذا الشأن عند توافرها.