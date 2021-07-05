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"ذيب للسيارات" توقع عقداً مع "جاهز لنظم المعلومات" بـ48.7 مليون ريال

ذيب لتأجير السيارات
شركة ذيب لتأجير السيارات
سوق السعودية

"ذيب للسيارات" توقع عقداً مع "جاهز لنظم المعلومات" بـ48.7 مليون ريال

اتفاقية تأجير طويل الأجل

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة ذيب لتأجير السيارات عن توقيع عقد مع شركة جاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات.

وقالت "ذيب" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن قيمة العقد 48.72 مليون ريال.

وأضافت أن موضوع العقد هو اتفاقية تأجير طويل الأجل مع شركة جاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات لمدة 4 سنوات، وتزيد قيمة العقد عن 5% من إجمالي إيرادات القوائم المالية السنوية لعام 2020.

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وأوضحت "ذيب" أن تنفيذ وتوريد كامل كمية المركبات ستكون على مراحل خلال 6 شهور من تاريخ توقيع العقد.

وأشارت إلى أن العقد سيكون له أثر مالي إيجابي على النتائج المالية للشركة بداية من الربع الثالث لعام 2021.

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