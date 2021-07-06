مصر.. خفض إنتاج 23 مصنع أسمنت بنسب تفوق 10%

أفادت وثيقة بأن جهاز حماية المنافسة المصري وافق على طلب 23 شركة مصنعة للأسمنت تخفيض الطاقة الإنتاجية بشكل مؤقت، محددة خط أساس عند 10.69%.

وقال قرار الجهاز المؤرخ في الخامس من يوليو /تموز إنه ستكون هناك تخفيضات إضافية 2.81% لكل خط إنتاج وتخفيضات أخرى اعتمادا على الشريحة العمرية للشركة.

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وقالت الوثيقة إن تخفيضات الإنتاج ستدخل حيز التنفيذ في 15 يوليو /تموز وتظل قائمة لمدة عام.

وزادت الطاقة الإنتاجية للأسمنت المصري إلى ما بين ‭‭85‬‬ و‭‭87‬‬ مليون طن سنويا على مدى السنوات الثلاث الأخيرة بعد افتتاح مصنع بني سويف المملوك للجيش والبالغة طاقته 13 مليون طن سنويا، حتى مع انخفاض المبيعات إلى أقل من نصف هذا المستوى، وفقا للمسؤولين التنفيذيين.

ويُنظر إلى قطاع الأسمنت، حيث للعديد من الشركات الأجنبية موطئ قدم، كمؤشر لانفتاح مصر على الاستثمار الخارجي.