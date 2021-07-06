"المراكز العربية" تدشن عدداً من العلامات التجارية التابعة لمجموعة "الشايع"

أعلنت شركة المراكز العربية عن تدشين عدد من العلامات التجارية التي تديرها مجموعة الشايع الدولية داخل المراكز التجارية التابعة لشركة المراكز العربية في السعودية على ثلاث مراحل.

وقالت شركة المراكز العربية في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن المرحلة الأولى ستشهد تدشين سلسلة مقاهي "ستاربكس" داخل عدد من مراكز الشركة، حيث سيكون افتتاح أول فروعه في يوم الخميس 15 يوليو 2021 بمركز النخيل مول بالرياض.

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وأضافت أن هذه المرحلة ستشهد أيضاً احتضان مجموعة من العلامات الأخرى مثل علامة "جو مالون" المتخصصة في العطور الحصرية والشموع المعطرة، وعلامة "ماك" الرائدة في مستحضرات التجميل، ومن المخطط اكتمال افتتاحات المرحلة الأولى خلال شهر سبتمبر من العام الحالي.

وقالت إن المرحلة الثانية من المقرر تنفيذها خلال فترة الـ12 شهراً القادمة، وستشهد المجموعة الثانية من افتتاحات العلامات التجارية المذكورة بالمرحلة الأولى أعلاه، إضافة لتدشين علامة "باث اند بودي ووركس" الرائدة في منتجات العطور المنزلية والشموع والهدايا ومنتجات الاستحمام والعناية بالبشرة.

ومن المقرر تنفيذ المرحلة الثالثة خلال فترة الـ24 شهراً القادمة، وستشهد إطلاق باقة من العلامات البارزة لدى المجموعة مثل "إتش آند إم"، "أمريكان إيجل"، "ويست إلم" و"فيكتوريا سيكريت" وغيرها.

وتوقعت المراكز العربية، أن تسهم هذه الإضافات المثمرة في تعزيز باقة العروض التي تقدمها الشركة في مجالي الأزياء والأغذية والمشروبات، كما ستثمر عن ترسيخ المكانة الرائدة للمراكز التجارية التابعة للشركة باعتبارها الوجهة المفضلة للزوار، وكذلك لأصحاب العلامات التجارية العالمية ممن يرغبون في التوسع بأعمالهم في سوق تجارة التجزئة بالمملكة الذي يتسم بسرعة النمو.

وفي هذا السياق قال الرئيس التنفيذي لشركة المراكز العربية، فيصل بن عبدالله الجديعي، إن المراكز العربية تعزز علاقتها التجارية مع مجموعة الشايع التي تعد من أبرز اللاعبين في مجال تجارة التجزئة بالأسواق الإقليمية والعالمية وتمتلك حقوق الامتياز لأكثر من 90 علامة تجارية عالمية وتتولى إدارة أكثر من 4500 متجر ومقهى ومطعم ووجهات ترفيهية في أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأكد الجديعي على المردود الإيجابي من هذه الخطوة للطرفين، حيث ستثمر عن تعزيز باقة العروض والخدمات التي تقدمها شركة المراكز العربية من خلال احتضان مراكزها التجارية تشكيلة من أبرز العلامات التجارية التابعة لمجموعة الشايع، والتي من المتوقع أن تصل المجموعة لقائمة أكبر خمس مستأجرين من حيث نسبة الإشغال لإجمالي المساحات القابلة للتأجير بمحفظة المراكز التجارية التابعة للشركة خلال السنوات الأربع القادمة.

وأضاف أنه من جانب آخر، ستسهم هذه الخطوة في التوسع بأعمال وأنشطة مجموعة الشايع في أسواق المملكة بشكل كبير، مستفيدة من المكانة الرائدة لشركة المراكز العربية باعتبارها الشركة الرائدة في تطوير وتشغيل وإدارة مراكز تجارة التجزئة المنظمة، علاوة على انفراد مراكزها التجارية بالتواجد في جميع المواقع الاستراتيجية بالمملكة، فضلاً عن امتلاكها محفظة فائقة الجودة من المشروعات المستقبلية الواعدة المقرر إطلاقها على المدى القريب والمتوسط.

وأوضح الجديعي أن المردود الإيجابي لهذه الخطوة سينعكس أيضًا على زوار مراكز الشركة التجارية، حيث ستثمر عن تزويدهم بتشكيلة من أرقى العلامات التجارية العالمية في مجال تجارة التجزئة داخل وجهات التسوق المفضلة لهم. كما أنها ستنعكس أيضًا على عملاء الشركة من المستأجرين – على حد سواء – وذلك نتيجة الزيادة المتوقعة في أعداد الزوار.

وأشار إلى أن المراكز العربية تتطلع إلى مساهمة هذه الخطوة على المدى الطويل في ترسيخ نموذج أعمال الشركة القائم على تطوير وجهات التسوق المرموقة وفق أفضل أنماط ومفاهيم الحياة العصرية، وبالتالي تعزيز دور الشركة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تعزيز الأنشطة التجارية والترفيهية بالمملكة مما سيؤدي إلى تحسين جودة الحياة.