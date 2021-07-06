"صادرات" تحيل تجاوزات الإدارة التنفيذية السابقة إلى الجهات المختصة

أعلنت الشركة السعودية للصادرات الصناعية "صادرات"، عن الانتهاء من أعمال المراجع العدلي، فيما يخص رصد وحصر التجاوزات الإدارية والمالية للإدارة التنفيذية السابقة، وأحد مكاتب المراجعة الخارجية السابقة يوم الاثنين 5 يوليو 2021.

وأضافت في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، أنه بناءً عليه تم رفع تقارير تجاوزات الإدارة التنفيذية السابقة، وأحد مكاتب المراجعة الخارجية السابقة، إلى الجهات المختصة لاستكمال جميع الإجراءات النظامية للمحافظة على حقوق الشركة ومساهميها.

مادة اعلانية

وكانت الشركة السعودية للصادرات الصناعية "صادرات"، قالت في أبريل الماضي، إن المراجع الخارجي للشركة امتنع عن إبداء رأيه بالنتائج المالية السنوية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، وواجهت لجنة المراجعة صعوبة في إنهاء ملاحظات المراجع الخارجي للشركة، وكذلك رصد تجاوزات إدارية ومالية للإدارة التنفيذية السابقة.

وتكبدت "صادرات"، خسائر في الربع الأول من العام الجاري، بلغت 2.64 مليون ريال، مقابل أرباح في الفترة المماثلة من العام الماضي بـ0.22 مليون ريال.