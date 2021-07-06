"عذيب للاتصالات" تدرس تخفيض رأس المال لإطفاء خسائرها المتراكمة

أعلنت شركة اتحاد عذيب للاتصالات (GO جو) عن قرار مجلس إدارتها بتاريخ 1442/11/25هـ الموافق 2021/07/05م، التوصية بتكليف الإدارة التنفيذية بدراسة طرق إعادة هيكلة رأس المال وتشمل تخفيض رأس المال؛ ومن ثم رفعه بما يتناسب مع وضع الشركة المالي.

كما يشمل هذا التكليف تعيين مستشارين ماليين وقانونيين، وتقديم خطة مالية مستقبلية إلى مجلس الإدارة تتناول كيفية رفع الملاءة المالية للشركة والتوسع الاستراتيجي وتحسين الأداء التشغيلي والمالي، وفق بيان للشركة على موقع السوق السعودية "تداول".

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ويهدف قرار المجلس إلى خفض خسائر الشركة المتراكمة والبالغ قدرها 116,789,640 ريال، كما في نهاية العام المالي المنتهي في 2021/03/31 أي ما يعادل 51.10٪ من رأس مال الشركة والبالغ 228,529,000 ريال بنهاية الفتـرة ذاتها.

وقالت الشركة في بيانها اليوم الثلاثاء، إنها ستقوم بالإعلان عن أي تطورات جوهرية كنسبة التخفيض في رأس المال وتاريخ التخفيض ونسبة الزيادة في رأس المال، على سبيل المثال لا الحصر، في حينه بحسب اللوائح والتنظيمات.