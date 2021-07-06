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"مكسب" تحصل على 40 مليون دولار من جولة تمويل

شركات

"مكسب" تحصل على 40 مليون دولار من جولة تمويل

بمشاركة مؤسسة التمويل الدولية بجانب مستثمري الشركة الناشئة الحاليين

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دبي - العربية.نت

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حصلت "مكسب" وهي شركة ناشئة للتجارة الإلكترونية في مصر على استثمارات بقيمة 40 مليون دولار في جولة من السلسلة A كانت الجولة بقيادة RMBV وشاركت فيها مؤسسة التمويل الدولية، ومستثمرون آخرون إضافة إلى مستثمري "مكسب" الحاليين.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة MaxAB بلال المغربل، في مقابلة مع "العربية" إن "مكسب" التي أسست عام 2018 تهدف إلى ربط موردي السلع الاستهلاكية مثل الأغذية ومواد البقالة مع تجار التجزئة الصغار والمحلات التجارية في المناطق ذات الخدمة الضعيفة باستخدام تقنيات معتمدة على البيانات وسلاسل التوريد الحديثة.

وكشف عن عزم الشركة استخدام هذه الاستثمارات لتوسيع عملياتها في مزيد من الأسواق، موضحاً أن جميع المستثمرين السابقين في "مكسب" شاركوا في جولة التمويل، ومن بينهم صناديق انديور كابيتال في مصر، وباكو كابيتال في الإمارات، وفور بي إكس الأميركي، وغيرها.

ووفقًا لإحصائيات الشركة، فقد أنجزت في عام واحد أكثر من 40 ألف شحنة، لأكثر من 9 آلاف تاجر تجزئة.

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