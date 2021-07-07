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بنك دخان القطري يقلص السعر الاسترشادي لصكوك إضافية

الدولار الأميركي
قطر

بنك دخان القطري يقلص السعر الاسترشادي لصكوك إضافية

تقليص السعر إلى ما بين 4% و4.125% لبيع صكوك دولارية إضافية من المستوى الأول

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دبي- رويترز

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أفادت وثيقة اليوم الأربعاء، بأن بنك دخان القطري قلص السعر الاسترشادي إلى ما بين 4% و4.125% لبيع صكوك دولارية إضافية من المستوى الأول من المتوقع أن يبلغ حجمها 500 مليون دولار.

وتقلص السعر الاسترشادي للصكوك من سعر استرشادي أولي عند حوالي 4.375%، وذلك بعد تلقي طلبات بأكثر من 2.25 مليار دولار، بحسب وثيقة صادرة عن أحد البنوك المشاركة في العملية التي من المتوقع إطلاقها في وقت لاحق اليوم.

ويرتب الصفقة سيتي وكريدي سويس وجيه.بي مورجان وبيتك كابيتال وكيو إنفست وقطر الوطني كابيتال وسوسيتيه جنرال.

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الصكوك الإضافية من المستوى الأول، أداة الدين الأكثر خطورة التي يمكن للبنوك طرحها، مصممة لتكون دائمة بطبيعتها، لكن يمكن
للمصدرين استدعاؤها بعد وقت معين. ولن يتسنى استدعاء صكوك بنك دخان قبل خمسة أعوام ونصف العام.

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