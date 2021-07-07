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تعيين الجزيرة كابيتال مستشاراً لرفع الملاءة المالية لـ"عذيب للاتصالات"

عذيب للاتصالات
شعار "عذيب للاتصالات"
سوق السعودية

تعيين الجزيرة كابيتال مستشاراً لرفع الملاءة المالية لـ"عذيب للاتصالات"

والتوسع الاستراتيجي وتحسين الأداء التشغيلي والمالي

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة اتحاد عذيب للاتصالات "GOجو"، اليوم الأربعاء، عن تعيين الجزيرة كابيتال كمستشار مالي لإدارة "اتحاد عذيب" التنفيذية، لتقديم خطة مالية مستقبلية إلى مجلس الإدارة تتناول كيفية رفع الملاءة المالية للشركة والتوسع الاستراتيجي وتحسين الأداء التشغيلي والمالي.

كان مجلس إدارة "عذيب للاتصالات" قد أعلن عن التوصية بتكليف الإدارة التنفيذية بدراسة طرق إعادة هيكلة رأس المال وتشمل تخفيض رأس المال؛ ومن ثم رفعه بما يتناسب مع وضع الشركة المالي.

ويهدف قرار المجلس إلى خفض خسائر الشركة المتراكمة البالغة نحو 116.79 مليون ريال، كما في نهاية العام المالي المنتهي في 31 مارس 2021، ما يعادل 51.1%، من رأس المال البالغ 228.53 مليون ريال بنهاية الفترة.

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ويذكر أن النتائج المالية السنوية لشركة اتحاد عذيب للاتصالات "GOجو"، أظهرت تراجع صافي الخسائر بنسبة 46.57% في السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2021، لتسجل 38.26 مليون ريال، مقارنة بخسائر نحو 71.61 مليون ريال في السنة المالية الماضية.

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