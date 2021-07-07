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تكوين: اكتمال شروط بيع 70% من "ساف" إلى "جوفو" الصينية

شركات

تكوين: اكتمال شروط بيع 70% من "ساف" إلى "جوفو" الصينية

مكاسب رأسمالية بـ 63 مليون ريال

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دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة "تكوين" اكتمال شروط تنفيذ صفقة بيع 70% من شركة ساف Saaf التابعة لها، إلى شركة Jofo الصينية، والتي تضمنت زيادة رأس مال "ساف" من 132 مليون إلى 185 مليون ريال.

وأوضحت "تكوين" أن المكاسب الرأسمالية الناتجة عن الصفقة بعد شطب جزء من الديون المستحقة عليها، سيبلغ 63 مليون ريال. وسينعكس الأثر المالي في بيانات "تكوين" هذا الشهر.

وسيبلغ صافي التدفقات النقدية 305 ملايين ريال من الصفقة، ما بين قبض ثمن البيع الذي يقارب 200 مليون ريال، واستعادة تمويل رأس المال العامل البالغ 107 ملايين ريال.

وقالت الشركة إنها ستستخدم المحصلات النقدية للصفقة في سداد مبكر لجزء من الدين، والذي سينعكس على تخفيض مصروفات التمويل، بالإضافة إلى تمويل أغراض توسعات الشركة.

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