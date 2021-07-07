سامسونغ تحقق أرباحاً فصلية فوق التوقعات بدعم من صناعة الرقائق

قالت شركة سامسونغ للإلكترونيات اليوم الأربعاء، إن أرباحها التشغيلية للربع الثاني قفزت على الأرجح بنسبة 53%، متجاوزة تقديرات المحللين، حيث أدت أسعار الرقائق القوية والطلب إلى زيادة الأرباح.

وكشفت أكبر شركة لتصنيع شرائح الذاكرة والهواتف الذكية في العالم، أن أرباح الربع المنتهي في 30 يونيو، على الأرجح ستتجاوز مستوى 12.5 تريليون وون (11 مليار دولار)، أعلى من تقدير Refinitiv SmartE البالغة 11.3 تريليون وون (10 مليارات دولار) من 20 محللاً.

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قالت سامسونغ في بيان قصير عن المؤشرات الأولية لنتائج الأعمال، إن الإيرادات ارتفعت بنحو 19% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق لتصل إلى 63 تريليون وون. ومن المقرر أن تعلن تفاصيل الأرباح في وقت لاحق من هذا الشهر.

ويقدر المحللون أن تكون أرباح قسم الرقائق في سامسونغ قفزت على الأرجح بمقدار الخمس أو أكثر عن العام السابق، مدعومة بأسعار شرائح الذاكرة القوية والطلب على الإلكترونيات الاستهلاكية وعملاء مراكز البيانات.

ومن المحتمل أن تكون المكاسب لمرة واحدة دفعة من شركة أبل، وفقًا لمحلل IBK Securities كيم وون هو، الذي قال: "لم يلب العدد الإجمالي لمبيعات آيفون متطلبات العقد الخاصة بشاشات OLED جزئيًا لأن مبيعات iPhone mini كانت أقل من المتوقع.. عادة ما يكون مبلغ السداد حوالي 1 تريليون وون".

تراجعت أسهم سامسونغ بما يصل إلى 1٪ في تداولات بورصة سيول اليوم الأربعاء، حيث يتطلع المستثمرون إلى ما وراء أرقام اليوم ويتوقعون تراجعاً لاحقاً في سوق شرائح الذاكرة.

قد تكون مبيعات الهاتف المحمول للشركة خلال هذه الفترة مخيبة للآمال أيضًا، بعد اضطرابات سلسلة التوريد في فيتنام وإطلاق طرازاتها الرئيسية في وقت أبكر من المعتاد في يناير. ومن المتوقع ظهور الجيل التالي من Galaxy Fold 3 و Galaxy Flip 3 في أوائل أغسطس.

وقال لي سونغ وو، المحلل في Eugene Investment & Securities: "تأثرت أعمال الهواتف الذكية بسبب جائحة كوفيد-19 التي ألقت بظلالها على الطلب في الهند واضطرابات الإنتاج في فيتنام، فضلاً عن نقص المعالجات في بعض الطرازات.. نتوقع انخفاض شحنات الهواتف الذكية في الربع الثاني إلى 59 مليون وحدة من 76 مليونًا في الربع الأول"، وفق ما نقلته "بلومبرغ".

زيادة الطلب على الرقائق

واستفادت الشركة من زيادة النشاط عبر الإنترنت، مما أدى إلى زيادة الطلب على رقائق الذاكرة للأجهزة الإلكترونية الشخصية مثل أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية. كما يقوم عملاء مراكز البيانات بضخ الطلبات لتوسيع طاقاتهم، بالإضافة إلى التحوط من النقص الواسع في إنتاج الرقائق.

وعاد مصنع سامسونغ في أوستن بتكساس، المسؤول عن تصنيع الرقائق للعملاء الخارجيين، إلى طاقته التشغيلية الكاملة بعد انقطاع التيار الكهربائي.

وارتفع متوسط ​​سعر البيع لوحدات DRAM بنسبة 15٪ في الربع الثاني، بينما ارتفع متوسط ​​سعر بيع وحدات التخزين NAND بنسبة 3٪، وفقًا لملاحظة من IBK للأوراق المالية.

وتستعد سامسونغ لانتقال تقني كبير إلى الجيل التالي من رقائق الذاكرة في النصف الأخير من هذا العام. وقالت أكبر شركة لتصنيع شرائح الذاكرة في العالم في مارس إن وحدات الذاكرة DDR5 (معدل بيانات مزدوج 5) ستكون أسرع مرتين من DDR4 الحالية مع تحسين كفاءة الطاقة، على الرغم من أنها ستكلف أيضًا أكثر بكثير وستكون متاحة بكميات محدودة في البداية.

وظلت أسهم الشركة ثابتة تقريبًا خلال النصف الأول من هذا العام، متراجعة عن أداء مؤشر كوسبي الأوسع نطاقاً، والذي ارتفع بنحو 15٪.

وقال بيتر لي، المحلل في سيتي غروب في مذكرة: "نتوقع أن تستفيد أعمال شرائح الذاكرة في سامسونغ من قوة التسعير طوال عام 2021، ومن المتوقع أن تتعافى أرباح أعمال السبك من تأثير إغلاق مصنع أوستن من الربع الثاني. بالإضافة إلى ذلك، نتوقع أن تحافظ الشركة على ريادتها في مجال منتجات أشباه الموصلات من خلال هندسة ثلاثية الأبعاد ووحدات DDR5 في عام 2022، والحفاظ على مكانتها الرائدة في السوق".