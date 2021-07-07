شركة صينية تدشن مصنعاً لمصابيح LED في السعودية بـ3.3 مليار ريال

وضعت شركة Shengkong الصينية الحجر الأساس لمصنع لمصابيح الإضاءة LED في مدينة الجبيل السعودية بقيمة تتجاوز 3.3 مليار ريال، والذي سيوفر 4 آلاف فرصة عمل.

وقال رئيس مجلس الأعمال السعودي الصيني محمد العجلان، إن 15 ‏شركة صينية أبدت رغبتها في الاستثمار في المملكة والدخول في مشاريع التخصيص في القطاعات الحكومية المختلفة، إضافة إلى مشاريع البنية التحتية.

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جاء ذلك في إطار مشاركة "مجلس الأعمال السعودي الصيني" بملتقى رؤساء جمعيات الصداقة الصينية العربية، الذي عقد افتراضيا أمس.