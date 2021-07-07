"آركابيتا" للعربية: سنركز استثماراتنا على السعودية والإمارات بقطاع التخزين الصناعي

كشف الرئيس التنفيذي لمجموعة آركابيتا، عاطف أحمد عبدالملك، في مقابلة عبر الهاتف مع قناة "العربية" من "أتلانتا" الأميركية جانبا من التوجهات المستقبلية للشركة، التي تشمل التوسع في الأنشطة اللوجستية في السعودية والإمارات، بخاصة في قطاع التخزين الصناعي، الذي زادت جاذبيته في مرحلة جائحة كورونا، وأثبت تحقيقه عوائد جيدة في مرحلة التحديات الاقتصادية الناشئة عن الجائحة.

ووصف عبدالملك نشاط شركة "آركابيتا" بأنه ينقسم إلى استثمار مباشر في الشركات والنصف الآخر في مجال العقارات والذي سينصب التركيز فيه على مجال التخزين الصناعي واللوجستيات، في دول الخليج، وبخاصة السعودية والإمارات، إلى جانب الولايات المتحدة.

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شراء شركات

ورجح أن تواصل "آركابيتا" استراتيجيتها بشكل سنوي عبر شراء مباشر لـ 3 أو 4 شركات في أميركا أو في دول الخليج، بجانب عدد مماثل من الاستثمار في المحافظ العقارية، كاشفاً أن الشركة تعمل على افتتاح مكتب لها في الرياض، وسيكون تركيزها في المملكة على قطاع التخزين واللوجستيات.

واعتبر أن سوق التخارجات واعد، "وندرس عدد من التخارجات في الوقت الحالي".

وطرح مثالاً في مواصلة أداء مميز لقطاع التخزين الصناعي في دبي خلال مرحلة الجائحة، على الرغم من تأثر مختلف الاستثمارات العقارية الأخرى.

وأشار إلى أن استحواذات الشركة في الولايات المتحدة، ومنها تخارجها الأخير من شركة "ستراتوس" قد حققت أعلى 3 إيجابيات للاستحواذات المباشرة في السوق الأميركية، تتمثل في كل من : وجود نمو داخلي قوي، واستحواذات جيدة، وتقييمات واعدة في السوق نفسه.

تجربة ستراوس

وكشف أن "آركابيتا" اشترت "ستراتوس" بقيمة 115 مليون دولار، قبل 3 سنوات وتخارجت منها بقيمة 450 مليون دولار، وهذه قيمة مرتفعة تحققت من ثمار استراتيجية العمل المعتمدة.

وأضاف أن شركة ستراتوس تختصر بوضوح قصة نجاح آركابيتا كشركة استثمار رائدة في الأسهم الخاصة، "فقد أدركنا أنها شركة جيدة وساعدناها على وضع الاستراتيجية الكفيلة بتسريع نموها محققين بذلك معدلات نمو عالية للمستثمرين، كل ذلك خلال ثلاث سنوات".

وقال عبدالملك إن "محفظة استثمارات آركابيتا في الشركات الخاصة في الولايات المتحدة، نجحت بتحقيق أداء ممتاز خلال فترة انتشار جائحة كوفيد-19، وقد اخترنا عددًا من الاستثمارات الواعدة المرتقبة من المتوقع أن تسهم إلى حد كبير في زيادة حجم أصولنا تحت الإدارة في السوق الأمريكية".

وشرح أن فريق إدارة "آركابيتا" قد أبرم على مدى السنوات الأربع والعشرين الماضية صفقات استثمارية في الأسهم الخاصة في الولايات المتحدة بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من 15 مليار دولار، وتركزت استراتيجية الاستثمار إلى حد كبير على الاستحواذ على شركات الخدمات والإمداد اللوجستي غير كثيفة الأصول التي تستفيد من إقبال الشركات الكبرى على التعاقد الخارجي على أنشطتها غير الأساسية، ومنها إدارة المرافق، سعيًا إلى خفض التكاليف وضمان الكفاءات التشغيلية.

من جانبه، قال تيم آيبرت، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة "ستراتوس" في بيان صحافي إن "آركابيتا كانت شريكًا حقيقيًا لشركة ستراتوس على مدى السنوات الثلاث الماضية، وأسهمت بشكل أساسي في تنمية الشركة وتمكينها من النجاح لتصبح على ما هي عليه اليوم، ونحن نتطلع الآن إلى الاستفادة من علاقات فيستار الاستراتيجية واستثماراتها الرأسمالية وخبراتها التشغيلية للعمل معًا جنبًا إلى جنب على مواصلة بناء قدرات ستراتوس لما فيه منفعة عملائنا".

تخارج ناجح

وقال نيخيل بهات، العضو المنتدب والرئيس المشارك لقطاع خدمات الأعمال والتكنولوجيا بشركة فيستار إن استثمارات ستراتوس الهامة في النظم والبنية التحتية التشغيلية، وفهمها العميق لاحتياجات عملائها، وتركيزها التام على الرقي بخدماتها إلى أعلى المستويات، هي العوامل التي أتاحت نمو الشركة وتحويلها إلى منصة وطنية شاملة، ونحن نرى في ستراتوس فرصة جذابة لاستكمال قطاعات خدمات الشركة وتوسعة قاعدة منتجاتها وخدماتها الحالية من خلال الاستحواذ والاستثمار المستمر في هذه المنصة، ونتطلع إلى العمل مع تيم آيبرت وفريق إدارته المتميز للمساعدة على تسريع المرحلة التالية من نمو شركة ستراتوس.

يذكر أن شركة "ستراتوس" قد حصلت على المشورة القانونية لإبرام صفقة التخارج من شركة كينج آند سبالدينج، بينما حصلت على المشورة المالية من شركة وليام بلير وسيتيزنز أم آند أيه أدفايزوري، وحصلت شركة "فيستار "على المشورة القانونية من شركة كيركلاند آند أليس أل أل بي، وعلى المشورة المالية من شركة روبرت دبليو بيرد آند كمباني.