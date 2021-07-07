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"أركابيتا" تبيع شركة "Stratus" بـ450 مليون دولار

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"أركابيتا" تبيع شركة "Stratus" بـ450 مليون دولار

إلى فيستار كابيتال بارتنرز

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دبي - العربية.نت

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أعلنت Arcapita Group Holdings استكمال بيع شركة Stratus المتخصصة في إدارة العلامات التجارية إلى .Vestar Capital Partners

بلغت قيمة الصفقة 450 مليون دولار بحسب مصادر "العربية".

وتحولت Stratus خلال فترة استثمار Arcapita من شركة لوحات تمارس نشاطها على مستوى الولايات المتحدة، إلى شركة عالمية.

وتضاعفت إيرادات وأرباح الشركة ثلاث مرات، لتسجل إيرادات الشركة 300 مليون دولار في 2021.

وتقدم Stratus خدماتها لمجموعة من أبرز العلامات التجارية الشهيرة في الولايات المتحدة مثل ستاربكس وماكدونالدز.

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