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"الخريف" تفوز بعقد من أمانة جدة بـ131.6 مليون ريال

الخريف لتقنية المياه والطاقة
شعار شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة
سوق السعودية

"الخريف" تفوز بعقد من أمانة جدة بـ131.6 مليون ريال

مدة المشروع 36 شهراً من تاريخ تسليم الموقع

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دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة "الخريف"، عن ترسية عقد عليها من أمانة محافظة جدة، لصيانة وتحسين شبكات مياه الأمطار والسيول وشبكات تخفيض منسوب المياه السطحية جنوب وشرق مدينة جدة.

وقالت "الخريف" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن قيمة العقد نحو 131.61 مليون ريال.

وأضافت أن مدة المشروع 36 شهراً من تاريخ تسليم الموقع، مشيرة إلى عدم وجود أطراف ذات علاقة.

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وأوضحت أنه تم استلام الترسية اليوم الأربعاء، متوقع أن ينعكس الأثر المالي للمشروع في النصف الثاني من عام 2021.

وكانت شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة، قد أعلنت في مايو الماضي، عن ترسية عقد تشغيل وصيانة عليها من قبل أمانة محافظة جدة لصيانة وتحسين شبكات مياه الأمطار والسيول وشبكات تخفيض منسوب المياه السطحية شمال مدينة جدة‬‬‬‬.

وقالت شركة "الخريف" في بيان سابق على "تداول السعودية"، إن قيمة العقد نحو 115.32 مليون ريال، شامل ضريبة القيمة المضافة.

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